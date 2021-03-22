«Я в больнице с коронавирусом»: мошенники придумали новый способ обмана украинцев

Просил деньги на телефон и на лекарства

"Я в последний раз своего родственника видела лет десять назад. Он сам с востока, давно работал в России. Словом, мы не встречались и не слышали друг друга давно. И тут раздается звонок и мужской голос говорит, что это Саша. Хотя голос был и не похож, да и ни слова на украинском языке он не сказал, хотя родом из украиноязычной семьи, я на это как-то не обратила внимания. Просто отметила про себя. Мало ли, люди ведь меняются", – рассказывает Людмила.

"Позвонила в скорую, там по его фамилии никаких данных не было, никто его с Троещины никуда не увозил. Мало ли, думаю. Стала выяснять в больницах, сказали, что на Троещине ковидных медицинских учреждений нет. Звоните в больницу №8 или №3. Я обзвонила практически все. И тут со мной связался сын и сказал: "Мама, отбой, это мошенник". Он просто погуглил номер мобильного и тут же обнаружил информацию, что этот человек уже не раз разводил людей", – говорит Людмила.



Звонят от имени врачей

"Мне тоже уже звонили и говорили, мол я в больнице. Переспрашиваю, кто в больнице. "Ну я, Андрей". А дальше неразборчиво. Я сразу поняла, что это обман. И мне знакомая рассказывала, что ей позвонили якобы из больницы от имени врача. Сказали, что ваш родственник в реанимации, он под кислородом, говорить не может, но нужны деньги. Мы ваш номер нашли в его мобильном телефоне. Она стала задавать вопросы, в какой больнице, как зовут, как давно? Врач бросил трубку, сказав, что ему некогда. Она подумала, что это ее племянник. Стала уже деньги собирать. И тут звонит племянник и спрашивает, как дела. Она была в шоке", – рассказывает Виктория на одном из форумов.



Сразу обращайтесь в полицию

"В наше время доверчивость слишком дорого обходится. Поэтому никому на слово не верьте. После того, как вам сообщили, что кто-то болен, свяжитесь с близкими людьми этого больного, уточните, действительно ли он в клинике и ему нужна помощь. И только убедившись в том, что он нуждается, отдавайте деньги", – советует Либерман.