До смерти избил товарища: в Житомире полиция расследует очередное убийство

"Предварительно установлено, что вечером 18 марта между мужчинами во время совместного застолья произошла ссора, которая привела к драке, следствием которой стало причинение хозяину дома смертельных травм", - информирует ГУ Нацполиции Житомирской области.





В одной из квартир Житомира на днях нашли 40-летнего мужчину без признаков жизни. Полиция провела расследование и установила возможную причастность к гибели горожанина его коллеги по работе."Ночью 19 марта в полицию обратился житомирянин, который сообщил, что обнаружил своего 40-летнего товарища в его квартире без признаков жизни. На месте происшествия работали полицейские следственно-оперативной группы Житомирского районного управления. При осмотре тела хозяина квартиры специалисты обнаружили телесные повреждения, указывающие на насильственную смерть", - сообщили " Журналу Житомира " в полиции области.Судебно-медицинские эксперты выяснили, что причиной гибели мужчины стали множественные травмы внутренних органов.В рамках первоочередных следственных действий полицейские собрали информацию, которая указывала на вероятную причастность к совершению тяжкого преступления 25-летнего житомирянина, с которым потерпевший вместе работал.



Подозреваемого мужчину полицейские задержали по месту его проживания. По решению суда он будет находиться под стражей ближайшие 60 суток.



По действующему законодательству за лишение жизни товарища мужчине может грозить от 7 до 15 лет заключения.

Напомним, 15 марта в многоэтажке на улице Небесной Сотни мужчина застрелил своего сына, спустя 3 дня в Житомире произошло еще одно "семейное" убийство.