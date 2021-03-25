Райцентр Житомирской области усиливает карантин: будут работать только аптеки, АЗС и некоторые магазины

В городе Новоград-Волынский Житомирской области на выходных усиливают карантин: будут работать только аптеки, АЗС и некоторые продовольственные магазины. Соответствующее решение
приняла городская комиссия по ТЭБ и ЧС.
«Сейчас в больнице есть огромная проблема, а именно недостаточность кислородного обеспечения. Возникает острая необходимость принимать радикальные меры, поскольку наших пациентов уже не госпитализируют в Житомир, а везут в Пулины», - отметил во время заседания комиссии генеральный директор КНП «Новоград-Волынское горрайонное территориальное медицинское объединение» Василий Борис.
Поэтому было решено, что с полуночи 27 марта до полуночи 28 марта на территории Новоград-Волынской городской территориальной громады разрешено работать только аптекам, автозаправочным станциям, с 10:00 до 16:00 - отдельным продовольственным магазинам, кроме продажи алкогольных напитков.
На территории городской громады в эти дни не будет курсировать общественный транспорт и запрещены богослужения, если в помещении меньше 10 кв. метров площади на человека.
По состоянию на 24 марта в Новограде-Волынском было подтверждено 2272 активных больных коронавирусом.