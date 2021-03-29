Житомирские пограничники задержали контрабандистов, которые пытались пронести в Украину российские медикаменты. ФОТО

Житомирский пограничники задержали троих мужчин, которые через границу пытались пронести российские лекарства. В больших пакетах за спинами они тянули более полусотни наименований медицинских препаратов. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.
"Пограничный наряд отдела Вичевка во время патрулирования заметил группу из троих человек, которые несли на плечах коробки. Охранники границы немедленно приняли меры по задержанию правонарушителей. Как выяснилось, мужчины, пересекая незаконно границу, несли из Беларуси медицинские препараты российского производства. Документов ни один из них при себе не имел"
, - информируют пограничники.
Все трое оказались гражданами Украины, жителями Ровенской области.
Мужчин задержали, а контрабандные лекарства изъяли. Пограничники составили административные материалы за нарушение государственной границы и пограничного режима.
Фото: Госпогранслужба