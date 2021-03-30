Переходила улицу в неположенном месте: в Житомире Mercedes насмерть сбил женщину. ФОТО

В Житомире 30 марта на улице Киевской насмерть сбили женщину-пешехода. Смертельная авария произошла около 9:30 возле автовокзала.
Полиция в комментарии изданию Житомир инфо
сообщила, что женщина переходила дорогу в неположенном месте, за пределами пешеходного перехода.
«Около 09:35 водитель 1975 г.р., управляя автомобилем Mercedes-Benz совершил наезд на женщину 1974 г.р., которая переходила проезжую часть в неположенном месте вне пешеходного перехода. В результате пешеход от полученных травм погибла. На место происшествия вызваны СОГ ЖРУП, обеспечено регулирование дорожного движения»
, - отметила пресс-офицер патрульной полиции Татьяна Носадчук.
Напомним, месяц назад на улице Короленко в Житомире маршрутка сбила школьника, перебегавшего дорогу
.
Фото: Житомир инфо