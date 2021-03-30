Журнал Житомир инфо

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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Март » 30 » 12:22:36

Переходила улицу в неположенном месте: в Житомире Mercedes насмерть сбил женщину. ФОТО

Сегодня, 12:27:36 1717 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Переходила улицу в неположенном месте: в Житомире Mercedes насмерть сбил женщину. ФОТО

 В Житомире 30 марта на улице Киевской насмерть сбили женщину-пешехода. Смертельная авария произошла около 9:30 возле автовокзала.

Полиция в комментарии изданию Житомир инфо сообщила, что женщина переходила дорогу в неположенном месте, за пределами пешеходного перехода.

«Около 09:35 водитель 1975 г.р., управляя автомобилем Mercedes-Benz совершил наезд на женщину 1974 г.р., которая переходила проезжую часть в неположенном месте вне пешеходного перехода. В результате пешеход от полученных травм погибла. На место происшествия вызваны СОГ ЖРУП, обеспечено регулирование дорожного движения», - отметила пресс-офицер патрульной полиции Татьяна Носадчук.

Напомним, месяц назад на улице Короленко в Житомире маршрутка сбила школьника, перебегавшего дорогу.



Фото: Житомир инфо
Тэги: дтп, Житомир
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Комментариев: 2
Berberis
1 Лилия (Berberis)   • 16:34:25, Сегодня [Материал]

Перегородили бы или хоть немного с обеих сторон или посередине.
Pound
2 Life is life (Pound)   • 17:35:53, Сегодня [Материал]

Там постійно так ходять, поліція - аууу, ви де. Біля Глобала на червоний їдуть, треба бігти по переходу, поліція - нічого не бачить, все ок.
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