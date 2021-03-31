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После строительства линии троллейбусы с Малёванки будут курсировать до вокзала

Сегодня, 10:46:11 246 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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После строительства линии троллейбусы с Малёванки будут курсировать до вокзала

 В Житомире уже в ближайшее время планируют начать строительство новой троллейбусной линии на Малёванку. Троллейбусы в микрорайон будут курсировать по улице Героев Пожарных.

Выполнять работы по строительству линии будет киевская компания, которая имеет опыт проведения подобных работ, передает издание Житомир инфо.
 

«У нас уже определена подрядная организация, которая будет выполнять эти работы. Урегулированы практически все технические вопросы. Начинаем с реконструкции действующей подстанции, которая находится в переулке Речном. Думаю, что уже в ближайшее время начнутся работы, все разрешения получены. Но есть небольшие задержки по техническому сотрудничеству с нашим житомирским РЭСом. Выиграла компания из Киева «Ремводпласт Плюс». У них есть аналогичные исполнения договоров по Украине. На сегодня они строят линию в Краматорске и Запорожье. Договор предусматривает выполнение работ до конца года, но по устным договоренностям будем стараться, чтобы это было в начале сентября, чтобы дети могли спокойно добраться к школе», - рассказывает заместитель Житомирского городского головы Александр Шевчук.


По планам ТТУ, троллейбус будет поворачивать с улицы Чудновской на улицу Героев Пожарных, ехать прямо к обувной фабрике, там разворачиваться и будет возвращаться на улицу Чудновскую. Через центр города маршрут будет пролегать до железнодорожного вокзала.
 

«До этого проводилась аналитика. И все же основная функция, которую нужно выполнять - это социальный транспорт. Наш льготник и наши пенсионеры - это люди, которые имеют право на бесплатный проезд в коммунальном транспорте, но в данный момент у них нет альтернативы. Будем пробовать начинать с 6 троллейбусов с интервалом в 12 минут. Это предварительные расчеты ТТУ. Пока начнем с 6 троллейбусов в графике. Это не очень длинное плечо, это хороший интервал. Но если будет не хватать, то будем добавлять и в процессе определять», - говорит заместитель мэра.


Строительство троллейбусной линии будет стоить несколько десятков миллионов гривен, большая часть которых - гранты.
 

«Сам проект предусматривает софинансирование из городского бюджета. В данном случае из городского бюджета будет финансироваться текущий ремонт, строительство светофорного объекта. Условием гранта было то, что мы софинансирует свою часть. 2 миллиона евро - это гранты. Стоимость проекта, которое ТТУ выставляло на тендер и выиграл подрядчик, если не ошибаюсь, то это - 55 миллионов гривен. Львиная доля - это модернизация нашей действующей тяговой подстанции. У нас их вообще 11 по городу и все они построены в 60-70 годах прошлого столетия. Поэтому - это очень уместный проект с точки экономии электроэнергии. На втором месте - это кабельная сеть, которая тоже является дорогой. Ну, и установка опор», - рассказывает Александр Шевчук.


Напомним:


Новую троллейбусную линию построят за грантовые средства Европейского банка реконструкции и развития.

Летом 2018 года в Житомире запустили движение троллейбусов по улице Промышленной.

В начале 2017-го запустили долгожданный троллейбус на Маликова.
Тэги: Житомир, троллейбус, Мальованка, ТТУ
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