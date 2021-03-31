После строительства линии троллейбусы с Малёванки будут курсировать до вокзала

«У нас уже определена подрядная организация, которая будет выполнять эти работы. Урегулированы практически все технические вопросы. Начинаем с реконструкции действующей подстанции, которая находится в переулке Речном. Думаю, что уже в ближайшее время начнутся работы, все разрешения получены. Но есть небольшие задержки по техническому сотрудничеству с нашим житомирским РЭСом. Выиграла компания из Киева «Ремводпласт Плюс». У них есть аналогичные исполнения договоров по Украине. На сегодня они строят линию в Краматорске и Запорожье. Договор предусматривает выполнение работ до конца года, но по устным договоренностям будем стараться, чтобы это было в начале сентября, чтобы дети могли спокойно добраться к школе», - рассказывает заместитель Житомирского городского головы Александр Шевчук.
«До этого проводилась аналитика. И все же основная функция, которую нужно выполнять - это социальный транспорт. Наш льготник и наши пенсионеры - это люди, которые имеют право на бесплатный проезд в коммунальном транспорте, но в данный момент у них нет альтернативы. Будем пробовать начинать с 6 троллейбусов с интервалом в 12 минут. Это предварительные расчеты ТТУ. Пока начнем с 6 троллейбусов в графике. Это не очень длинное плечо, это хороший интервал. Но если будет не хватать, то будем добавлять и в процессе определять», - говорит заместитель мэра.
«Сам проект предусматривает софинансирование из городского бюджета. В данном случае из городского бюджета будет финансироваться текущий ремонт, строительство светофорного объекта. Условием гранта было то, что мы софинансирует свою часть. 2 миллиона евро - это гранты. Стоимость проекта, которое ТТУ выставляло на тендер и выиграл подрядчик, если не ошибаюсь, то это - 55 миллионов гривен. Львиная доля - это модернизация нашей действующей тяговой подстанции. У нас их вообще 11 по городу и все они построены в 60-70 годах прошлого столетия. Поэтому - это очень уместный проект с точки экономии электроэнергии. На втором месте - это кабельная сеть, которая тоже является дорогой. Ну, и установка опор», - рассказывает Александр Шевчук.