В Житомире будут судить мужчину, который заказал убийство партнера по бизнесу

31 марта в суд направлен обвинительный акт в отношении 41-летнего житомирянин, который заказал убийство бизнес-партнера для решения своих финансовых проблем.
"Досудебное расследование проводили детективы Следственного управления ГУНП Житомирщины при процессуальном руководстве областной прокуратуры. Установлено, что он планировал устранить своего партнера по бизнесу, заказав его киллеру. Тот должен был погибнуть в результате якобы несчастного случая"
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Полицейские провели задержание после передачи задатка для выполнения преступного умысла. После выполнения заказа мужчина обещал заплатить исполнителю 15000 долларов США
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"Досудебное расследование продолжалось на протяжении 4 месяцев. За это время выполнен комплекс необходимых следственных (розыскных) действий, а также проведены и приобщены к материалам результаты ряда экспертиз. В совокупности получены доказательства преступных действий предпринимателя, на основании которых сформирован обвинительный акт", - добавили в полиции.
Мужчина обвиняется по ст.15 (Покушение на уголовное преступление), ч. 3 ст. 27 (организатор уголовного преступления), п. 6 (из корыстных побуждений), п. 11 (совершенное по заказу) ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины.
Обвиняемому грозит 15-летнее заключение или пожизненное лишение свободы.