На Житомирщине трое пенсионеров получили серьезные ожоги, сжигая сухую траву

1 апреля в результате сжигания сухой травы трвамировались трое жителей Житомирской области. В частности, ожоги 70-90% тела получил 80-летний пенсионер.
"Вечером 1 апреля в полицию поступило сообщение о доставке к Брусиловскую больницу двух жителей с. Карабчин с ожогами. Предварительно, 80-летний пенсионер сжигал траву на приусадебном участке, в это время ему стало плохо и мужчина потерял сознание. 78-летняя жена пенсионера пыталась потушить пламя, которое уже перекинулось на мужчину. В результате оба получили термические ожоги различной степени (у мужчины медики диагностировали поражения около 70-90% тела, у женщины - 40%)"
, - сообщили "Журналу Житомира
" в полиции.
В этот же вечер в Попельнянскую больницу с ожогами около 40% тела доставили 61-летнего жителя поселка. Мужчина также сжигал траву на собственном приусадебном участке.
Огонь начал распространяться и на соседние участки, он пытался самостоятельно потушить пожар. В результате получил ожоги.
Полиция выясняет все обстоятельства событий и напоминает: за сжигание сухой травы и листьев предусмотрен штраф от 3060 грн. А вот за поджог, который повлек за собой тяжелые последствия для природы, можно получить 5 лет тюрьмы.