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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Апрель » 2 » 12:11:02

На Житомирщине трое пенсионеров получили серьезные ожоги, сжигая сухую траву

Сегодня, 12:22:02 558 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На Житомирщине трое пенсионеров получили серьезные ожоги, сжигая сухую траву

 1 апреля в результате сжигания сухой травы трвамировались трое жителей Житомирской области. В частности, ожоги 70-90% тела получил 80-летний пенсионер.

"Вечером 1 апреля в полицию поступило сообщение о доставке к Брусиловскую больницу двух жителей с. Карабчин с ожогами. Предварительно, 80-летний пенсионер сжигал траву на приусадебном участке, в это время ему стало плохо и мужчина потерял сознание. 78-летняя жена пенсионера пыталась потушить пламя, которое уже перекинулось на мужчину. В результате оба получили термические ожоги различной степени (у мужчины медики диагностировали поражения около 70-90% тела, у женщины - 40%)", - сообщили "Журналу Житомира" в полиции.

В этот же вечер в Попельнянскую больницу с ожогами около 40% тела доставили 61-летнего жителя поселка. Мужчина также сжигал траву на собственном приусадебном участке.

Огонь начал распространяться и на соседние участки, он пытался самостоятельно потушить пожар. В результате получил ожоги.

Полиция выясняет все обстоятельства событий и напоминает: за сжигание сухой травы и листьев предусмотрен штраф от 3060 грн. А вот за поджог, который повлек за собой тяжелые последствия для природы, можно получить 5 лет тюрьмы.

Тэги: сжигание травы, Житомирская область, ожоги
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Комментариев: 3
bender123
1 vasya (bender123)   • 12:58:58, Сегодня [Материал]

да этих уродов ещё и добить надо а не в больницу ложить.. каждый год одна и таже песня,.. просят и запрещают жечь траву но эти мрази неугомонны..
SlavaNibiru
2 Святослав (SlavaNibiru)   • 13:13:13, Сегодня [Материал]

"Моі дєди так дєлалі, моі батьки так делалі і я делать буду!!!"
(типова відповідь на зауваження)
radio-fan-zt
3 зяблик (radio-fan-zt)   • 16:30:42, Сегодня [Материал]

Лучше бы сгорели нахер, едешь по селам и раенным центрам, коптят все в дыму, дышать нечем, во многих местах потушить не смогли обгорели целые поля... Идиоты!!! Станишовка то ваще лидер по количеству костров!
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