Отопительный сезон в Житомире завершат 15 апреля – проект решения исполкома

"Учитывая установленную среднесуточную температуру наружного воздуха выше +8 ℃ в течение трех суток, с целью рационального использования топливно-энергетических ресурсов и в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, правилами технической эксплуатации систем теплоснабжения коммунальной энергетики Украины, согласно законам Украины "О теплоснабжении", "О жилищно-коммунальных услугах", "Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения", "О местном самоуправлении в Украине" ... Завершить 15 апреля 2021 года отопительный сезон 2020-2021 годов на территории Житомирской городской объединенной территориальной громады. Разрешить руководителям дошкольных учебных заведений и детских домов, которые имеют автономные котельные, в случае необходимости возобновлять подачу тепла на подведомственные объекты", - говорится в документе.