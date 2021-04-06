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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Апрель » 6 » 12:41:58

Отопительный сезон в Житомире завершат 15 апреля – проект решения исполкома

Вчера, 13:00:58 592 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Отопительный сезон в Житомире завершат 15 апреля – проект решения исполкома

 Отопительный сезон 2020-2021 планируется завершить в Житомире в традиционные сроки – 15 апреля. Об этом стало известно из проекта решения исполкома, опубликованного на сайте мэрии.
 

"Учитывая установленную среднесуточную температуру наружного воздуха выше +8 ℃ в течение трех суток, с целью рационального использования топливно-энергетических ресурсов и в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, правилами технической эксплуатации систем теплоснабжения коммунальной энергетики Украины, согласно законам Украины "О теплоснабжении", "О жилищно-коммунальных услугах", "Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения", "О местном самоуправлении в Украине" ... Завершить 15 апреля 2021 года отопительный сезон 2020-2021 годов на территории Житомирской городской объединенной территориальной громады. Разрешить руководителям дошкольных учебных заведений и детских домов, которые имеют автономные котельные, в случае необходимости возобновлять подачу тепла на подведомственные объекты", - говорится в документе.

 


Рассмотреть проект решения планируют завтра, 7 апреля, на очередном заседании исполнительного комитета.
 
Тэги: Житомир, исполком, отопительный сезон
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Комментариев: 1
Incola
1 Александр (Incola)   • 18:03:09, Вчера [Материал]

значит с 15 похолодает - к гадалке не ходи))))
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