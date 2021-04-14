В Житомире на взятке задержали чиновника Института Нацакадемии аграрных наук

"По данным следствия, директор исследовательской станции, злоупотребляя служебным положением, с целью личного обогащения, организовал схему систематического вымогательства и получения от частных предпринимателей неправомерной выгоды за реализацию по заниженным ценам селекционных сортов овощей, выращиваемых в питомниках. На этот раз указанную сумму средств чиновник требовал и получил за продажу 14 тонн сортового товара на общую сумму 168 тыс. грн. Фактически половину стоимости планировал присвоить", - информирует прокуратура.