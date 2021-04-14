В Житомире на взятке задержали чиновника Института Нацакадемии аграрных наук

В Житомире задержали чиновника регионального подразделения Института Национальной академии аграрных наук Украины, который за взятки продавал селекционную продукцию по более низким ценам.
Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в Житомирской областной прокуратуре.
"По данным следствия, директор исследовательской станции, злоупотребляя служебным положением, с целью личного обогащения, организовал схему систематического вымогательства и получения от частных предпринимателей неправомерной выгоды за реализацию по заниженным ценам селекционных сортов овощей, выращиваемых в питомниках. На этот раз указанную сумму средств чиновник требовал и получил за продажу 14 тонн сортового товара на общую сумму 168 тыс. грн. Фактически половину стоимости планировал присвоить", - информирует прокуратура.
13 апреля лицо задержано при получении от предпринимателя 84 тыс. грн неправомерной выгоды. Ранее оперативники задокументировали получение первой части взятки - 30 тыс. грн.
"Неправомерная выгода изъята. Во время проведения обыска также изъяты средства - первая часть ранее полученной им неправомерной выгоды и бухгалтерские документы, подтверждающие совершение уголовного преступления. Досудебное расследование по ч. 3 ст. 368 УК Украины проводит Главное управление Нацполиции в области"
, - добавляет ведомство.