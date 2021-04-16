В райцентре Житомирской области протестовали против повышения тарифов на воду

15 апреля Коростенский городской совет на сессии принял решение повысить тарифы на водоснабжение и водоотведение. Кроме того, из тарифа вывели абонплату, которая ранее входила в общий тариф. Решение сессии сопровождалось протестом.
Об этом рассказал главный экономист коростенского коммунального предприятия "Водоканал" Николай Сидорук, передает "Суспільне
".
По его словам, тариф на воду в городе в последний раз пересматривали в 2018 году, а в Житомире за тоже время цены просматривали пять раз.
"Новые тарифы начнут действовать с 1 мая, то есть в квитанциях их еще не было. В платежках было сообщение о необходимости изменения этих тарифов. Первые квитанции придут в июне", - говорит Николай Сидорук.
С первого мая коростенцы за один кубический метр водоснабжения платить 20 гривен 92 копейки, а за один кубический метр водоотвода - 20 гривен 80 копеек. Кроме того, отдельно будет происходить расчет абонентской платы.
"Абонплата ранее также входила в тариф, - говорит Сидорук, - но сегодня законодателем она выведена из тарифа. Кто не хочет платить абонплату, то должен заключить коллективный договор и платить ее от всего дома сразу, а не по каждой квартире отдельно".
Сессия Коростенского городского совета, во время которой депутаты приняли решение повысить тарифы, сопровождалась протестами. Организатор акции Игорь Назаревич говорит, что на протест против тарифов вышли пенсионеры, общественные организации и несколько религиозных общин.
"Милиция (полиция - ред.) заблокировала вход на сессию. Люди хотели зайти, но пройти удалось только небольшому количеству человек, - рассказывает Назаревич. - Мэр своим большинством просто продавил это решение. Люди пришли, в первую очередь, попросить, чтобы власть вошла в их положение".
Игорь Назаревич говорит, что, по мнению протестующих, данное решение было принято с нарушениями процедуры, поэтому они будут обращаться в суд с требованием его отменить.
"Людей больше даже возмутило введение абонплаты. За что там абонплата? Туда вводят и оплату контроллера, его путешествие к месту проверки. Это очень возмутило людей"
, - сказал Назаревич.
На официальном сайте
Коростенского городского совета сообщают, что повышение тарифов на воду происходит из-за подорожания энергоносителей на 38,6% и рост цены на расходные материалы, а также в связи с ростом уровня минимальной заработной платы и прожиточного минимума с 1841 гривны в 2018 году до 2481 гривны в 2021 году.
В Житомире по состоянию на апрель тариф на централизованное водоснабжение - 13,74 грн за куб. м, централизованное водоотведение - 15,68 грн за куб. м.