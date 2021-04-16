В райцентре Житомирской области протестовали против повышения тарифов на воду

"Новые тарифы начнут действовать с 1 мая, то есть в квитанциях их еще не было. В платежках было сообщение о необходимости изменения этих тарифов. Первые квитанции придут в июне", - говорит Николай Сидорук.

"Абонплата ранее также входила в тариф, - говорит Сидорук, - но сегодня законодателем она выведена из тарифа. Кто не хочет платить абонплату, то должен заключить коллективный договор и платить ее от всего дома сразу, а не по каждой квартире отдельно".

"Милиция (полиция - ред.) заблокировала вход на сессию. Люди хотели зайти, но пройти удалось только небольшому количеству человек, - рассказывает Назаревич. - Мэр своим большинством просто продавил это решение. Люди пришли, в первую очередь, попросить, чтобы власть вошла в их положение".