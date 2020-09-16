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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Сентябрь » 16 » 08:26:30

Во время визита Премьера в Коростень местные жители вышли на протест и потребовали закрыть завод

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Во время визита Премьера в Коростень местные жители вышли на протест и потребовали закрыть завод

 В Коростене, где 15 сентября находился с визитом премьер-министр Денис Шмыгаль, протестовали местные жители - требовали закрыть местный завод МДФ.

По словам протестующих, производство загрязняет окружающую среду и вредит безопасности людей, живущих вблизи, передает "Суспільне Житомир".
 

"Мы вышли на акцию протеста потому, что нас не слышат - ни власть, ни полиция, ни прокуратура. Повсюду начаты уголовные дела. Это продолжается уже не один год. 4 года назад мы уже выходили на акцию протеста против строительства этого завода. Ведь это предприятие расположено недалеко от нашего дома. 42 метрах от моего забора. Мы постоянно вызываем полицию. Ночью здесь очень шумно, неприятные запахи. Там производство с применением канцерогенных веществ. Представители полиции приезжают, фиксируют вызовы, но реакции нет. Мы не знаем, до каких пор все это будет продолжаться. Мы не можем это понять", - отметила организатор мероприятия Любовь Лавринович.


Протестующие подготовили обращение к президенту Украины и передали его представительнице областной администрации.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 15 сентября побывал с рабочей поездкой в ​​Житомирской области. Глава правительства приехал в Коростенский район, где посетил Украинскую холдинговую лесопильную компанию.
Тэги: протест, Коростень, завод
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