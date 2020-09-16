Во время визита Премьера в Коростень местные жители вышли на протест и потребовали закрыть завод

"Мы вышли на акцию протеста потому, что нас не слышат - ни власть, ни полиция, ни прокуратура. Повсюду начаты уголовные дела. Это продолжается уже не один год. 4 года назад мы уже выходили на акцию протеста против строительства этого завода. Ведь это предприятие расположено недалеко от нашего дома. 42 метрах от моего забора. Мы постоянно вызываем полицию. Ночью здесь очень шумно, неприятные запахи. Там производство с применением канцерогенных веществ. Представители полиции приезжают, фиксируют вызовы, но реакции нет. Мы не знаем, до каких пор все это будет продолжаться. Мы не можем это понять", - отметила организатор мероприятия Любовь Лавринович.