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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Апрель » 19 » 12:31:28

За содержание дорог Житомирщины частная компания получит 2,7 млрд грн

Вчера, 12:50:28 651 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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За содержание дорог Житомирщины частная компания получит 2,7 млрд грн

 Служба автомобильных дорог в Житомирской области заключила три соглашения с ЧП «Автомагистраль» на услуги по эксплуатационному содержанию автомобильных дорог общего пользования государственного значения протяженностью 1627 км.

Общая стоимость подписанных договоров - 2,7 млрд грн, передает издание Житомир инфо.

По условиям заключенных договоров, срок оказания услуг - до 31 декабря 2023 года. Источник финансирования - государственный бюджет Украины.

Как отмечается на ресурсе ProZorro, закупка состояла из трех лотов:
 
  • лот 1 - эксплуатационное содержание автомобильных дорог протяженностью 420 км, ожидаемая стоимость закупки составила 806 млн грн;
  • лот 2 - эксплуатационное содержание автомобильных дорог протяженностью 968 км, ожидаемая стоимость закупки - 1,3 млрд грн;
  • лот 3 - эксплуатационное содержание автомобильных дорог протяженностью 240 км, ожидаемая стоимость закупки составила 1,2 млрд грн.

В техническом задании, прилагаемом к документации, указан перечень услуг, которые должно предоставить ЧП «Автомагистраль», в том числе - уборка мусора на обочинах, в полосе отвода, на откосах и разделительной полосе, укрепление обочин смесью щебня и асфальтогранулята при толщине слоя 10 см, ликвидация выбоин асфальтобетонного покрытия, срезание наплывов асфальтобетонного покрытия, замена дорожных знаков, разбрасывание снежных валов, ремонт поврежденной штукатурки мостов и труб, вырезание кустов, скашивание травы и прочее.
Тэги: тендер, дороги, Житомирская область
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