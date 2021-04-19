За содержание дорог Житомирщины частная компания получит 2,7 млрд грн

Служба автомобильных дорог в Житомирской области заключила три соглашения с ЧП «Автомагистраль» на услуги по эксплуатационному содержанию автомобильных дорог общего пользования государственного значения протяженностью 1627 км.
Общая стоимость подписанных договоров - 2,7 млрд грн, передает издание Житомир инфо
.
По условиям заключенных договоров, срок оказания услуг - до 31 декабря 2023 года. Источник финансирования - государственный бюджет Украины.
Как отмечается на ресурсе ProZorro
, закупка состояла из трех лотов:
- лот 1 - эксплуатационное содержание автомобильных дорог протяженностью 420 км, ожидаемая стоимость закупки составила 806 млн грн;
- лот 2 - эксплуатационное содержание автомобильных дорог протяженностью 968 км, ожидаемая стоимость закупки - 1,3 млрд грн;
- лот 3 - эксплуатационное содержание автомобильных дорог протяженностью 240 км, ожидаемая стоимость закупки составила 1,2 млрд грн.
В техническом задании, прилагаемом к документации, указан перечень услуг, которые должно предоставить ЧП «Автомагистраль», в том числе - уборка мусора на обочинах, в полосе отвода, на откосах и разделительной полосе, укрепление обочин смесью щебня и асфальтогранулята при толщине слоя 10 см, ликвидация выбоин асфальтобетонного покрытия, срезание наплывов асфальтобетонного покрытия, замена дорожных знаков, разбрасывание снежных валов, ремонт поврежденной штукатурки мостов и труб, вырезание кустов, скашивание травы и прочее.