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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Апрель » 20 » 11:32:32

В больнице скончался 20-летний житомирянин, который выстрелил в себя во время бегства от полиции

Вчера, 11:40:32 1953 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В больнице скончался 20-летний житомирянин, который выстрелил в себя во время бегства от полиции

 Парень, который в Житомире на улице Королёва во время бегства от полиции выстрелил в себя, в ночь с 19 на 20 апреля скончался в больнице.

Об этом сообщает Житомир.info со ссылкой на собственные источники.

Известно, что парень - житомирянин 2001 года рождения, в марте ему исполнилось 20 лет. По факту происшествия в полиции начата служебная проверка.

«В управлении патрульной полиции начата служебная проверка обстоятельств указанного события», - сказал пресс-офицер патрульной полиции Игорь Иванюк.

Он также добавил, что территориальное управление ГБР проводит расследований действий патрульных.

Напомним, патрульная полиция Житомирской области заявила, что 17 апреля в Житомире парень при попытке убежать от полицейских дважды выстрелил из пистолета и ранил самого себя
Тэги: стрельба, полиция, Житомир
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Комментариев: 2
dodo
1 No Name (dodo)   • 14:25:20, Вчера [Материал]

Дурак..ради чего? Это жесть.......Соболезнования близким.
Ивасик
2 Телесик (Ивасик)   • 16:36:54, Вчера [Материал]

Хотелось бы увидеть видео с боди камер, чтобы хотя бы знать, дурак он или в реальности происходило все иначе. Если видосов не будет - правды мы не узнаем, и текущая версия так и останется истинной.
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