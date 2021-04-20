В больнице скончался 20-летний житомирянин, который выстрелил в себя во время бегства от полиции

Парень, который в Житомире на улице Королёва во время бегства от полиции выстрелил в себя, в ночь с 19 на 20 апреля скончался в больнице.
Об этом сообщает Житомир.info
со ссылкой на собственные источники.
Известно, что парень - житомирянин 2001 года рождения, в марте ему исполнилось 20 лет. По факту происшествия в полиции начата служебная проверка.
«В управлении патрульной полиции начата служебная проверка обстоятельств указанного события»
, - сказал пресс-офицер патрульной полиции Игорь Иванюк.
Он также добавил, что территориальное управление ГБР проводит расследований действий патрульных.
Напомним, патрульная полиция Житомирской области заявила, что 17 апреля в Житомире парень при попытке убежать от полицейских дважды выстрелил из пистолета и ранил самого себя
.