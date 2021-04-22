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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Апрель » 22 » 15:39:24

В Житомире трое грабителей напали на 13-летнего школьника: одного из них задержали

Вчера, 15:58:24 966 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире трое грабителей напали на 13-летнего школьника: одного из них задержали

 В Житомире трое грабителей напали на 13-летнего школьника. Инцидент произошел вечером 21 апреля на улице Восточной. Одного из нападавших задержали. Об этом "Журналу Житомира" сообщили в пресс-службе патрульной полиции.

"Вчера, около 22 часов, на службу 102 поступило сообщение о грабеже несовершеннолетнего. Заявительница рассказала, что на улице Восточная трое неизвестных избили и забрали рюкзак с личными вещами ее 13-летнего сына. Медики забрали ребенка на осмотр в больницу", - информируют правоохранители.

Патрульные обследовали прилегающую территорию и обнаружили одного из нападавших. Его задержали. Неподалеку от места задержания, на одной из клумб, полицейские обнаружили рюкзак с вещами ученика.

Для выяснения всех обстоятельств происшествия инспекторы вызвали следователей. Поиск еще двух грабителей продолжается.
Тэги: школьник, ограбление, избиение, Житомир
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