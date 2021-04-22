В Житомире трое грабителей напали на 13-летнего школьника: одного из них задержали

В Житомире трое грабителей напали на 13-летнего школьника. Инцидент произошел вечером 21 апреля на улице Восточной. Одного из нападавших задержали. Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в пресс-службе патрульной полиции.
"Вчера, около 22 часов, на службу 102 поступило сообщение о грабеже несовершеннолетнего. Заявительница рассказала, что на улице Восточная трое неизвестных избили и забрали рюкзак с личными вещами ее 13-летнего сына. Медики забрали ребенка на осмотр в больницу"
, - информируют правоохранители.
Патрульные обследовали прилегающую территорию и обнаружили одного из нападавших. Его задержали. Неподалеку от места задержания, на одной из клумб, полицейские обнаружили рюкзак с вещами ученика.
Для выяснения всех обстоятельств происшествия инспекторы вызвали следователей. Поиск еще двух грабителей продолжается.