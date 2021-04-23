На рынки Житомирщины не допустили 3 тонны овощей с нитратами. Как уменьшить количество вредных веществ

В апреле на рынки Житомирской области не допустили более 3 тонн овощей, в которых обнаружили превышение содержания нитратов. Об этом сообщает Главное управление Госпродпотребслужбы в Житомирской области.
"На рынках области недопущено к обращению 3164,6 кг ранней овощной продукции, где было обнаружено превышение содержания нитратов. Так, в связи с превышением содержания нитратов недопущено к реализации: 1743 кг огурцов, 1291 кг редьки, 80 кг свеклы столовой, 30 кг капусты ранней и 20 кг кабачков"
, - говорится в сообщении
.
Госпродпотребслужба отмечает, что продукция с превышением содержания нитратов поступила на агропродовольственные рынки Житомирщины из южных регионов Украины.
Специалисты объясняют, что нитраты постоянно присутствуют в организме человека и в этом нет ничего страшного, ведь впоследствии часть их легко выводится. Опасность возникает тогда, когда наблюдается избыток этих веществ.
"Попав в желудочно-кишечный тракт нитраты в процессе химических реакций частично восстанавливаются до нитритов. Последние при поступлении в кровь могут вызвать метгемоглобинемию, а также подавление активности ферментных систем, участвующих в процессе тканевого дыхания, то есть другими словами происходит "кислородное голодание" клеток и тканей. При употреблении высоких доз нитратов могут проявляться симптомы нитратного отравления: тошнота, одышка, посинение кожных покровов и слизистых оболочек, диарея. Особенно вредным превышение нитратов в овощной продукции является для детей, беременных женщин, пожилых людей, больных анемией, сердечно сосудистую и дыхательную системы", - информирует Госпродпотребслужба.
Как уменьшить количество нитратов в овощах
- Первичная обработка овощей. Удаление качана из капусты, толстых стеблей зелени, обрезание огурцов с обоих концов, и тому подобное.
- Промывание водой и механическая очистка.
- Вымачивания в воде в течение не менее 15-20 минут.
- Варка или бланширование. При варке также теряется большое количество нитратов. Однако нитраты остаются в отваре. Поэтому для варки весеннего овощного бульона надо положить овощи в холодную воду, вскипятить, слить первый бульон, залить новым кипятком, и дальше уже варить по вкусу. Варить овощи стоит без крышки (это больше касается кабачков, свеклы и капусты), так как нитрозамины - летучие соединения и испаряются, а при варке под крышкой они снова возвращаются в блюдо.
- Тушение. В отличие от варки - не лучший способ уменьшить количество нитратов в продуктах, поскольку нитраты путешествуют из овощей в соус и обратно. Однако если вы крайне хотите тушеных блюд, то проварите предварительно овощи, выньте их из отвара, и дальше тушите, не накрывая. Если отваривать овощи для потребления как салат или гарнир - сразу после приготовления их нужно вынуть, не оставляя в воде, в которой варились, так как при охлаждении все нитраты вернутся обратно в овощи.
- Создание кислой среды. Добавление лимонной кислоты к овощам в процессе приготовления. В кислой среде нитратные соединения разрушаются.
- Применение аскорбиновой кислоты перед употреблением ранних овощей. Уменьшает их возможный вред, поскольку витамин С тормозит образование в организме нитрозаминов.
- Правильное хранение. Не держите овощи и фрукты нарезанными; салат следует съедать сразу, так как при хранении его, особенно в тепле, также активно происходит превращение нитратов в нитриты; при хранении их в целом виде, количество нитратов наоборот, постепенно уменьшается.