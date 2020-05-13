В Житомире открылись рынки и активно началась продажа овощей. В ветлаборатории на Житнем рынке не забывают о нитратной угрозе в ранних овощах.
С начала месяца там уже провели 795 экспертиз, говорится в сюжете телеканала "С-TV".
"Из всех партий 9 случаев было превышение норм содержания нитратов - в кабачках, 2 случая в красной свекле и 1 случай в редьке", - рассказывает заведующий лабораторией ветеринарно-санитарной экспертизы Евгений Давыдов.
В кабачках при норме 400 наличие нитратов было в пределах 600-700 мг/кг. В свекле - 2000 мг/кг при норме 1400 мг/кг. В редьке - также 2000 при норме 1200 мг/кг.
Тенденции нитратных превышений каждый сезон разные. Так, много лет наибольшее подозрение падало на огурцы и редьку, на сегодня это кабачки.
На рынках Житомира нитраты чаще всего находят в кабачках. ВИДЕО