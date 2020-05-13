Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Четверг, 14.05.2020    02:35:10
|
Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Май » 13 » 16:22:26

На рынках Житомира нитраты чаще всего находят в кабачках. ВИДЕО

Вчера, 16:41:26 651 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
На рынках Житомира нитраты чаще всего находят в кабачках. ВИДЕО

 В Житомире открылись рынки и активно началась продажа овощей. В ветлаборатории на Житнем рынке не забывают о нитратной угрозе в ранних овощах.

С начала месяца там уже провели 795 экспертиз, говорится в сюжете телеканала "С-TV".
 

"Из всех партий 9 случаев было превышение норм содержания нитратов - в кабачках, 2 случая в красной свекле и 1 случай в редьке", - рассказывает заведующий лабораторией ветеринарно-санитарной экспертизы Евгений Давыдов.


В кабачках при норме 400 наличие нитратов было в пределах 600-700 мг/кг. В свекле - 2000 мг/кг при норме 1400 мг/кг. В редьке - также 2000 при норме 1200 мг/кг.

Тенденции нитратных превышений каждый сезон разные. Так, много лет наибольшее подозрение падало на огурцы и редьку, на сегодня это кабачки.
 
Тэги: рынки, нитраты, овощи, проверка
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus