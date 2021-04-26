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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Апрель » 26 » 13:15:02

Фоторепортаж: как житомиряне убирали мусор в скверах и парках

Вчера, 13:28:02 1261 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Фоторепортаж: как житомиряне убирали мусор в скверах и парках

 В Житомире в субботу, 24 апреля, состоялась общегородская акция "Чистыйдень". Цель акции - убрать от мусора скверы и парки, береговые полосы и водоемы.

К масштабной уборке присоединились сотни горожан, представители общественных организаций, спортсмены, волонтеры, альпинисты и представители власти.

Уборка коснулась всего города: от Замковой горы до Павловской, от Гидропарке до Ялынки. Городской совет опубликовал фотографии из главных локаций акции.







































































Тэги: фоторепортаж, мусор, Житомир, уборка
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Комментариев: 1
Ивасик
1 Телесик (Ивасик)   • 17:14:23, Вчера [Материал]

Не вижу убирающих мусор Сухомлина, Бунечко и всех остальных чиновников. Как всегда - согнали обычных работяг. СССР никогда не уйдет из умов гос. аппарата. Особенно думающих, что разовая уборка создаст иллюзию чистого города. Да вы песок после зимы до сих пор с улиц убрать не можете толком.
Как "деревья садить", то тут как тут... как в мусоре копаться - направляем работяг.

Для чего столько ком. служб и прочего персонала, если каждый год добровольно-принудительно сгоняют работяг за бесплатно убирать город от мусора?
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