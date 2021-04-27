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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Апрель » 27 » 13:21:47

На время ремонтных работ в Житомире ограничат подачу воды

Вчера, 13:40:47 2673 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На время ремонтных работ в Житомире ограничат подачу воды

 В ночь с 27 на 28 апреля в Житомире будет ограничено водоснабжение. Житомирянам стоит заранее сделать необходимый запас воды.

Об этом предупреждает коммунальное предприятие «Житомирводоканал».

«В связи с проведением работ по замене задвижки d600 в машинном зале водопроводной насосной станции 2-го подъема с 00:01 28.04.2021 будет ограничено водоснабжение города. Обращаемся с просьбой при необходимости сделать запас воды», - говорится в сообщении.

Провести замену задвижки и восстановить водоснабжение должны до 6 часов утра.

Тэги: Водоснабжение, Житомир, водоканал
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