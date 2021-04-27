На время ремонтных работ в Житомире ограничат подачу воды

В ночь с 27 на 28 апреля в Житомире будет ограничено водоснабжение. Житомирянам стоит заранее сделать необходимый запас воды.
Об этом предупреждает коммунальное предприятие «Житомирводоканал
».
«В связи с проведением работ по замене задвижки d600 в машинном зале водопроводной насосной станции 2-го подъема с 00:01 28.04.2021 будет ограничено водоснабжение города. Обращаемся с просьбой при необходимости сделать запас воды»
, - говорится в сообщении.
Провести замену задвижки и восстановить водоснабжение должны до 6 часов утра.