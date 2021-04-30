Старейшей аптеке Житомира исполняется 60 лет. ВИДЕО

Коммунальная аптека №127, которая находится на площади Соборной, в мае будет отмечать свое 60-летие. Это самая старая работающая аптека Житомира.
В городском совете говорят, что на сегодня в условиях аптеки производится более 100 наименований нестерильных лекарственных средств. В Украине только 200 из 25 000 аптечных учреждений имеют соответствующие лицензии, в области - всего 6.
«Житомиру удалось сохранить две такие аптеки, соответственно, и техническую базу, и квалифицированных специалистов. Марьяна Демьянчук - специалист-практик аптечного дела, чьи навыки и знания по технологии производства лекарств удовлетворяют потребности пациентов в лекарствах «ручной работы». Профессия требует знаний физико-химических свойств препаратов, правил специального дозирования, совместимости ингредиентов и лекарственных форм», - отмечает мэрия.
Фармацевты говорят: несмотря на обилие на рынке медикаментов отечественного и зарубежного производства, качество экстемпоральных лекарств, - высокое.
Экстемпоральные лекарства - лекарственные средства, изготовленные в аптечных условиях по рецепту врача для конкретного пациента или по заказу лечебно-профилактического учреждения.
Как отмечает директор заведения Владислав Козловский, в изготовлении лекарств не используются стабилизаторы и консерванты. Эти препараты значительно дешевле заводских, а процесс их изготовления контролируется с особой тщательностью.
Кроме того, в лекарственных средствах по индивидуальным рецептам врачей учитывается точное дозирование действующих веществ в соответствии с возрастными особенностями пациента, его веса, сопутствующих заболеваний.