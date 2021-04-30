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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Апрель » 30 » 08:28:05

Старейшей аптеке Житомира исполняется 60 лет. ВИДЕО

Сегодня, 08:45:05 783 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Старейшей аптеке Житомира исполняется 60 лет. ВИДЕО

 Коммунальная аптека №127, которая находится на площади Соборной, в мае будет отмечать свое 60-летие. Это самая старая работающая аптека Житомира.

В городском совете говорят, что на сегодня в условиях аптеки производится более 100 наименований нестерильных лекарственных средств. В Украине только 200 из 25 000 аптечных учреждений имеют соответствующие лицензии, в области - всего 6.
 

«Житомиру удалось сохранить две такие аптеки, соответственно, и техническую базу, и квалифицированных специалистов. Марьяна Демьянчук - специалист-практик аптечного дела, чьи навыки и знания по технологии производства лекарств удовлетворяют потребности пациентов в лекарствах «ручной работы». Профессия требует знаний физико-химических свойств препаратов, правил специального дозирования, совместимости ингредиентов и лекарственных форм», - отмечает мэрия.


Фармацевты говорят: несмотря на обилие на рынке медикаментов отечественного и зарубежного производства, качество экстемпоральных лекарств, - высокое.

Экстемпоральные лекарства - лекарственные средства, изготовленные в аптечных условиях по рецепту врача для конкретного пациента или по заказу лечебно-профилактического учреждения.

Как отмечает директор заведения Владислав Козловский, в изготовлении лекарств не используются стабилизаторы и консерванты. Эти препараты значительно дешевле заводских, а процесс их изготовления контролируется с особой тщательностью.

Кроме того, в лекарственных средствах по индивидуальным рецептам врачей учитывается точное дозирование действующих веществ в соответствии с возрастными особенностями пациента, его веса, сопутствующих заболеваний.
 
Тэги: Житомир, аптека
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Комментариев: 2
ОЧЕНЬ
1 Больно_за_родной_город (ОЧЕНЬ)   • 11:04:19, Сегодня [Материал]

Эта аптека хороша тем что в ней нет поддельных медикаментов, в отличие от других " знаменитых аптек" . Только в ней и закупаемся.
bda
2 ДДД (bda)   • 16:28:27, Сегодня [Материал]

Ну, спорное утверждение. Ведь, данных о реализации поддельных медикаментов в аптеках города - нет.
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