Коррупция в житомирской полиции: правоохранители требовали от фермеров талоны на топливо

В Житомирской области разоблачила на коррупции двух полицейских: требовали тысячи литров топлива от фермерских хозяйств в обмен на беспрепятственную работу.
"Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили двух должностных лиц одного из подразделений Главного управления Национальной полиции в Житомирской области. Полицейские ежемесячно требовали взятки от местных предпринимателей за беспрепятственное использование в своей работе крупногабаритной сельскохозяйственной техники"
, - сообщает пресс-служба СБУ
.
По информации ведомства, злоумышленники систематически получали взятки в виде талонов на топливо.
"Месячный "абонемент" стоил от 400 до 800 литров топлива из каждого фермерского хозяйства", - отмечают в спецслужбе.
Оперативники СБУ задокументировали несколько эпизодов противоправной деятельности полицейских. Правоохранители задержали фигурантов на рабочем месте после получения очередной взятки.
Решается вопрос о сообщении о подозрении, избрании меры пресечения и отстранении от должностей. Досудебное расследование по ч. 3 ст. 368 УК Украины проводит ГБР.
Начальник ГУНП назначил проверку
На сайте
Главного управления Нацполиции Житомирской области сообщается, что по факту задержания полицейских началась проверка.
"В Главное управление Нацполиции области поступила информация о возможных правонарушениях, допущенных начальником одного из отделов полицейской деятельности и начальником сектора реагирования другого отделения полиции. Для проверки сведений назначена проверка. Все собранные материалы будут направлены в соответствующее Территориальное управление Государственного бюро расследований"
, - информирует полиция.
Фото: СБУ