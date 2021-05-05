В Житомирской области пьяный водитель ВАЗа сбил двух пешеходов: один из них погиб

В Житомирской области водитель автомобиля сбил двух пешеходов, один из которых погиб на месте. ДТП произошло ночью 4 мая во пгт Червоное. Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в полиции Житомирщины.
"Предварительно, водитель автомобиля ВАЗ, 29-летний местный житель, двигаясь по ул. Мира поселка, наехал на пешеходов, которые шли по обочине в попутном направлении"
, - отмечают правоохранители.
В результате травмы получила 19-летняя девушка и была госпитализирована в больницу, а 26-летний парень погиб на месте происшествия.
Во время освидетельствования водителя на состояние опьянения оказалось, что содержание алкоголя в его крови составляет около 1,49 промилле. Полицейские задержали мужчину, автомобиль изъяли для проведения экспертного исследования.
По действующему законодательству виновнику ДТП может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет.