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Главная » Новости » Житомир » 2021 » Май » 5 » 11:07:52

В Житомирской области пьяный водитель ВАЗа сбил двух пешеходов: один из них погиб

Сегодня, 11:19:52 711 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомирской области пьяный водитель ВАЗа сбил двух пешеходов: один из них погиб

 В Житомирской области водитель автомобиля сбил двух пешеходов, один из которых погиб на месте. ДТП произошло ночью 4 мая во пгт Червоное. Об этом "Журналу Житомира" сообщили в полиции Житомирщины.

"Предварительно, водитель автомобиля ВАЗ, 29-летний местный житель, двигаясь по ул. Мира поселка, наехал на пешеходов, которые шли по обочине в попутном направлении", - отмечают правоохранители.

В результате травмы получила 19-летняя девушка и была госпитализирована в больницу, а 26-летний парень погиб на месте происшествия.



Во время освидетельствования водителя на состояние опьянения оказалось, что содержание алкоголя в его крови составляет около 1,49 промилле. Полицейские задержали мужчину, автомобиль изъяли для проведения экспертного исследования.

По действующему законодательству виновнику ДТП может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет.
Тэги: дтп, Житомирская область
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