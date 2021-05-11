На трассе Житомир-Киев из-за лопнувшего колеса произошло ДТП с пострадавшими

В Житомирской области у автомобиля на ходу лопнуло колесо и он врезался в легковушку, которая ехала в попутном направлении. ДТП произошло вечером 10 мая на 74 км автодороги Киев-Чоп. Об этом "Журналу Житомира
" сообщила пресс-служба ГУ Нацполиции Житомирской области.
"Вблизи с. Йосиповка Брусиловской территориальной громады в автомобиле Chevrolet под управлением 51-летнего киевлянина, который двигался в направлении столицы, лопнуло колесо. В результате транспортное средство столкнулось с автомобилем Citroën под управлением 59-летнего жителя г. Киева"
, - говорится в сообщении.
В результате ДТП травмы получила пассажирка Citroën, 83-летняя жительница столицы. Пенсионерку доставили в приемное отделение Брусиловской райбольницы.
В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.