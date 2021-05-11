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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Май » 11 » 10:17:44

На трассе Житомир-Киев из-за лопнувшего колеса произошло ДТП с пострадавшими

Вчера, 10:33:53 1131 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На трассе Житомир-Киев из-за лопнувшего колеса произошло ДТП с пострадавшими

 В Житомирской области у автомобиля на ходу лопнуло колесо и он врезался в легковушку, которая ехала в попутном направлении. ДТП произошло вечером 10 мая на 74 км автодороги Киев-Чоп. Об этом "Журналу Житомира" сообщила пресс-служба ГУ Нацполиции Житомирской области.

"Вблизи с. Йосиповка Брусиловской территориальной громады в автомобиле Chevrolet под управлением 51-летнего киевлянина, который двигался в направлении столицы, лопнуло колесо. В результате транспортное средство столкнулось с автомобилем Citroën под управлением 59-летнего жителя г. Киева", - говорится в сообщении.

В результате ДТП травмы получила пассажирка Citroën, 83-летняя жительница столицы. Пенсионерку доставили в приемное отделение Брусиловской райбольницы.

В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Тэги: дтп, Киев-Чоп
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