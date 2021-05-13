В новом отопительном сезоне в Житомире могут значительно вырасти тарифы на тепло

"Уже считают по новой цене на газ, которую диктует НАК "Нафтогаз", его дочерняя компания "Нафтогаз Трейдинг", - рассказывает Алексей Кучеренко. - Посчитали определенные города, в том числе и Киев, получили цену - 8300 за тысячу кубов. Черкассы посчитали тариф - плюс 57-60%, в 6 раз больше. Сами посчитайте, что это будет. Вырастут неплатежи, долги".

"Из-за того, что с одной стороны была выставлена ​​рыночная стоимость газа, с другой - мы выставляли регулируемую, то получили убытки по газу в сумме 48 миллионов гривен, - говорит Дмитрий Рогожин. - Из-за того, что не приняты переходные положения в порядке тарифообразования, только за первый квартал этого года предприятие понесло убытки в сумме 23 миллионов гривен. Они не переложены на плечи наших пользователей, но они созданы или нашему предприятию, или нашей местной громаде".

"За счет того, что составляющая газа в тарифе - 70-78%, на 60-70% тариф может возрасти, если государство не примет решения, которые нужно. Надо установить цену на газ для предприятий тепловой энергетики только годовую, и чтобы она была прогнозируемой: 6000 гривен, так 6000 гривен. Мы понимаем, что то, что будет больше 6900, как в этом году, то приведет к росту тарифов", - отметил мэр города.