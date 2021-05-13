В новом отопительном сезоне в Житомире могут значительно вырасти тарифы на тепло

Тарифы на тепло в следующем отопительном сезоне могут вырасти до 60%. Об этом во время всеукраинского совещания руководителей теплоснабжающих предприятий Украины сказал Алексей Кучеренко - первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.
Причина увеличения тарифов - рост цены на газ, передает "Суспільне
".
8300 гривен за одну тысячу кубических метров газа - такую цену может установить для теплоснабжающих предприятий в новом отопительном сезоне НАК "Нафтогаз". По словам первого заместителя председателя Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алексея Кучеренко, это может привести к росту неплатежей.
"Уже считают по новой цене на газ, которую диктует НАК "Нафтогаз", его дочерняя компания "Нафтогаз Трейдинг", - рассказывает Алексей Кучеренко. - Посчитали определенные города, в том числе и Киев, получили цену - 8300 за тысячу кубов. Черкассы посчитали тариф - плюс 57-60%, в 6 раз больше. Сами посчитайте, что это будет. Вырастут неплатежи, долги".
Руководитель "Житомиртеплокоммунэнерго" Дмитрий Рогожин говорит, что предприятие получило в прошлом отопительном сезоне убытки в сумме 48 миллионов гривен.
"Из-за того, что с одной стороны была выставлена рыночная стоимость газа, с другой - мы выставляли регулируемую, то получили убытки по газу в сумме 48 миллионов гривен, - говорит Дмитрий Рогожин. - Из-за того, что не приняты переходные положения в порядке тарифообразования, только за первый квартал этого года предприятие понесло убытки в сумме 23 миллионов гривен. Они не переложены на плечи наших пользователей, но они созданы или нашему предприятию, или нашей местной громаде".
Как рассказал Житомирский городской голова Сергей Сухомлин, предотвратить это может, в частности, установление "Нафтогазом" годовой цены на газ.
"По моим данным, сегодня цена поставки газа газовой компании "Нафтогаз Трейдинг"- 8 тысяч 325 гривен с НДС за тысячу кубических метров. Меньше этой цены на сегодняшний день я не вижу. Рынок покажет, какой будет цена, какой будет позиция "Нафтогаза". Вместе с Правительством, с Офисом Президента отработаем вопрос цены на газ и для того, чтобы предприятия теплоэнергетики имели возможность уверенно войти в отопительный сезон"
"За счет того, что составляющая газа в тарифе - 70-78%, на 60-70% тариф может возрасти, если государство не примет решения, которые нужно. Надо установить цену на газ для предприятий тепловой энергетики только годовую, и чтобы она была прогнозируемой: 6000 гривен, так 6000 гривен. Мы понимаем, что то, что будет больше 6900, как в этом году, то приведет к росту тарифов", - отметил мэр города.
, - прокомментировал представитель НАК "Нафтогаз Украины" Эдуард Кругляк.
Напомним, ранее газоснабжающие компании обнародовали цены на газ
по условиям годового тарифа.