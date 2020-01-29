Цену на газ будут рассчитывать по-новому: как изменятся тарифы на отопление?

Счета за отопление в январе будут ниже, чем ожидалось, но чуть выше, чем в декабре – на днях Кабмин принял постановление о новом порядке расчета цены на газ для населения. Оно будет действовать задним числом, с 1 января 2020 года, при этом газ существенно подешевеет. Как изменятся цены в платежках?



Акцию "Дешевое тепло" продлили

Кабмин продолжил в ручном режиме регулировать стоимость коммунальных услуг для населения: им отменено прежнее и принято новое постановление о том, как рассчитывать цену газа, используемого для индивидуального и централизованного отопления жилья, нагрева воды, приготовления пищи.

Постановление уже не будет "одноразовым", как то, которым правительство "рекомендовало" местным органам власти снизить цену газа, используемого предприятиями коммунэнерго. Новое постановление станет действовать постоянно, причем с 1 января 2020 года, и учтет ежемесячные изменения рыночной цены газа. Сейчас она низкая из-за аномально теплой зимы: в пересчете на гривни – около 4500 грн за 1000 куб. м.

Пресс-служба НАК "Нафтогаз Украина" уже сообщила, что рассчитанная по новой методике Кабмина цена газа для населения и коммунальных предприятий в январе стала на 25% меньше, чем в январе 2019 года. Напомним: по отмененному задним числом постановлению КМУ за газ, использованный в январе, потребителям пришлось бы платить около 7500 грн за 1000 куб. м.



Как теперь считают цену на газ

Согласно новому постановлению правительства №17 от 24 января 2020 года, оптовая цена "Нафтогаза" соответствует уровню импортного паритета. По новой методике цена на текущий месяц определяется по итогам фактических биржевых торгов, которые происходили с 1 по 22 число этого месяца. Используются данные самого большого в Европе газового хаба TTF.

Цена "Нафтогаза" состоит из таких составляющих:

Цена хаба TTF.

Транспортные затраты до границы Украины по кратчайшему маршруту транспортировки Германия – Австрия – Словакия.

Тариф на вход в украинскую ГТС на межгосударственном соединении с Польшей/Словакией/Венгрией.

Торговая надбавка на покрытие расходов "Нафтогаза" равная 1,917%.



По информации "Нафтогаза", в январе 2020 года оптовая цена на газ для нужд населения, производителей тепла и других защищенных потребителей (больницы, школы, имеющие свои котельные), установлена 4,65 грн за куб. м без учета НДС, наценки газсбытов и затрат на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами. Это на 25% меньше, чем в январе 2019 года.

Норма будет действовать 4 месяца, до 30 апреля 2020 года, затем ожидается, что цена станет полностью рыночной. Она может колебаться как в сторону снижения, так и в сторону увеличения в зависимости от рыночной ситуации, баланса спроса и предложения, погодных условий. Предыдущая гарантированная цена в 6,91 грн/куб. м отменяется.



Сколько теперь заплатим

В декабре 2019 года премьер-министр Алексей Гончарук официально озвучил цену газа на декабрь для коммунальных структур, обеспечивающих централизованное отопление, – 5132 грн за 1000 куб. м. Это, по его словам, было на 30,5% ниже, чем в декабре 2018 года. При этом гигакалория подешевела в декабре в среднем на 23%. Если применить эти расчеты к январским, по которым цена газа на 25% ниже, чем год назад, получим, что гигакалория должна стать дешевле на 19% по сравнению с январем 2019 года.

Рассмотрим, сколько придется платить за отопление на примере Киева, для потребителей тепла от "Киевтеплоэнерго", ТЭЦ которого используют природный газ. В декабре обогрев 1-комнатной квартиры площадью 30 кв. м обошелся в 424 грн при цене гигакалории 1274 грн (с учетом коэффициента пересчета 0,77 (минус 23% от цены). Если считать, что погода в декабре и январе была одинаковой, что достаточно близко к истине, то теперь сумма в платежке за тепло будет приблизительно 450 грн. Подчеркнем, что расчеты являются приблизительными.



Подешевеет по всей Украине

Эксперты прогнозируют, что тарифы будут снижаться во все большем числе населенных пунктов за счет воздействия на коммунальщиков так называемого "административного ресурса" и возможных дотаций им из городских бюджетов там, где тарифы объективно высокие из-за малого количества потребителей. Как, например, в Каховке (Херсонская область), где мощности котельных рассчитаны на 36 тыс. потребителей, а обслуживается всего 1600, остальные перешли на индивидуальное отопление, так намного выгоднее. По данным Кабмина, отопление в декабре подешевело от 1% до 30% в 124 городах Украины, или примерно в каждом четвертом. Ждем распространения "акции" по всей стране.



Александр Панченко, Сегодня