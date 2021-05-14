Закинул на плечо и ушел: в Житомире задержали мужчину, укравшего прокатный электросамокат

В Житомире мужчина решил не пользоваться услугами проката самокатов, а просто схватил и унес транспортное средство в неизвестном направлении. Подозрительного мужчину с электросамокатом на плече заметили прохожие и вызвали полицию.
Как рассказали "Журналу Житомира
" в патрульной полиции, инцидент произошел вечером 13 мая в центре города.
"К инспекторам патрульной полиции обратились граждане, которые сообщили, что видели, как неизвестный похитил электросамокат и нес его на плечах в сторону улицы Кафедральной. При обследовании прилегающей территории ТОРовцы обнаружили похожего по описанию гражданина и электросамокат зеленого цвета на улице Кафедральной"
, - информируют правоохранители.
Для выяснения всех обстоятельств происшествия и оказания правовой квалификации действий мужчины патрульные вызвали на место происшествия следователей.
Фото: патрульная полиция