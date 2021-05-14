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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Май » 14 » 08:50:34

Закинул на плечо и ушел: в Житомире задержали мужчину, укравшего прокатный электросамокат

Сегодня, 08:50:34 327 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Закинул на плечо и ушел: в Житомире задержали мужчину, укравшего прокатный электросамокат

 В Житомире мужчина решил не пользоваться услугами проката самокатов, а просто схватил и унес транспортное средство в неизвестном направлении. Подозрительного мужчину с электросамокатом на плече заметили прохожие и вызвали полицию.

Как рассказали "Журналу Житомира" в патрульной полиции, инцидент произошел вечером 13 мая в центре города.

"К инспекторам патрульной полиции обратились граждане, которые сообщили, что видели, как неизвестный похитил электросамокат и нес его на плечах в сторону улицы Кафедральной. При обследовании прилегающей территории ТОРовцы обнаружили похожего по описанию гражданина и электросамокат зеленого цвета на улице Кафедральной", - информируют правоохранители.

Для выяснения всех обстоятельств происшествия и оказания правовой квалификации действий мужчины патрульные вызвали на место происшествия следователей.

Фото: патрульная полиция
Тэги: кража, Житомир, самокат
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