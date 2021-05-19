На благотворительном забеге в Житомире собрали кругленькую сумму – 100 тыс. грн

15 мая в Житомире состоялся благотворительный пробег «Біжу за життя». Более 1000 бегунов, из которых 600 - дети, вышли на старт, чтобы помочь малышам с комплексными нарушениями развития и собрать необходимые средства на вертикализатор.
Благодаря проведению благотворительного мероприятия удалось собрать сумму в 99 тыс. 736,85 грн. Об этом рассказали на итоговой пресс-конференции, которая состоялась 19 мая в стенах мэрии
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«Участники забега пожертвовали в ящики 67 тыс. 488 грн, вместе с тем на счета организаций поступили тоже деньги. «Миссия в Украине» получила от благотворителей - 16 тыс. 896 грн 75 коп., «Центр комплексной реабилитации» - 15 тыс. 352 грн 10 коп.», - рассказывает Ирина Ковальчук, начальник управления семьи, молодежи и спорта городского совета.
Собранная сумма в ящиках распределена между двумя организациями поровну, каждая из них получила по 33 тыс. 744 грн. По словам представителя организации «Миссия в Украине», полученные средства они используют на реабилитацию детей. А вот «Центр комплексной реабилитации детей с инвалидностью» собирал средства на вертикализатор.
«Производители вертикализатора - житомиряне! Это важное оборудование для реабилитации детей с церебральным параличом. Когда они становятся в вертикальное положение - видят мир совсем иначе! Главная цель устройства - социализация и повышение комфорта жизни детей. Житомир станет первым городом, который закупит такие вертикализаторы в необходимом количестве. Будем этим заниматься», - отметил во время итоговой пресс-конференции городской голова Сергей Сухомлин.
Фоторепортаж с благотворительного забега по ссылке
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Фото: Facebook / Сергій Сухомлин