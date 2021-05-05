Житомирян приглашают на благотворительный забег: собранные средства потратят на лечение детей

«Стартуем у Водонапорной башни в 10.00, а с 8.30 начало регистрации. Взрослые бегуны будут преодолевать 2 км, 300 м и 100 м - для детей младшего возраста, кроме того, участниками также будут дети с инвалидностью, так как пробег посвящен именно в поддержку детей с комплексными нарушениями развития. Благотворительную помощь можно оказать на счета БФ «Місія в Україну» и Центра комплексной реабилитации детей с инвалидностью городского совета, кроме того, можно будет во время регистрации бросить в ящик средства», - рассказала Ирина Ковальчук, начальник управления семьи, молодежи и спорта городского совета.