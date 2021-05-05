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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Май » 5 » 17:34:49

Житомирян приглашают на благотворительный забег: собранные средства потратят на лечение детей

Сегодня, 17:34:49 321 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомирян приглашают на благотворительный забег: собранные средства потратят на лечение детей

 15 мая в Житомире планируется провести благотворительный забег «Біжу за життя» в поддержку детей с комплексным нарушением развития. Решение об этом приняли 5 мая на очередном заседании исполнительного комитета.

Бегуны будут стартовать возле Водонапорной башни, основной маршрут пройдет по Старому бульвару, финиш - на Новом бульваре.
 

«Стартуем у Водонапорной башни в 10.00, а с 8.30 начало регистрации. Взрослые бегуны будут преодолевать 2 км, 300 м и 100 м - для детей младшего возраста, кроме того, участниками также будут дети с инвалидностью, так как пробег посвящен именно в поддержку детей с комплексными нарушениями развития. Благотворительную помощь можно оказать на счета БФ «Місія в Україну» и Центра комплексной реабилитации детей с инвалидностью городского совета, кроме того, можно будет во время регистрации бросить в ящик средства», - рассказала Ирина Ковальчук, начальник управления семьи, молодежи и спорта городского совета.




Для того, чтобы принять участие, необходимо заполнить форму. Все собранные средства планируется использовать на современное оборудование для детей.

Сергей Сухомлин и члены исполнительного комитета Житомирского городского совета также планируют присоединиться к благотворительному забегу.

Тэги: благотворительность, Забег, Житомир
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Комментариев: 1
kolia-68
1 kolia-608 (kolia-68)   • 19:06:37, Сегодня [Материал]

Курорты мира ждут, а некоторым на ,(карманные) расходы не хватает, и как же здесь не обойтись без (благотворительных) акций, а ещё лучше просто волшебным ящиком.
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