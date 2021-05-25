Без сосисок, колбас и жареного: для украинских школьников создали новое меню из 160 блюд

Украинские школьники со следующего учебного года будут питаться по-новому. Обновленное меню будет представлено детям с 1 сентября 2021 года. В нем будет около 160 блюд.
В рационе увеличено количество фруктов и мяса, изъяты колбасные изделия и в разы уменьшено количество сахара и соли, информирует ТСН
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К тому же в новом питании разрешены специи, есть блюда для тех, у кого аллергия на молоко. Еду по-прежнему нельзя жарить.
Среди новых блюд для учеников будут шпундра, верещака, чили кон карне, львовский сырник, морковный салат, булгур и йогурт с бананом. Новые блюда сбалансированы и питательны. Кстати, будет доступна и пища без глютена.
Реформированием системы школьного питания и созданием меню занималась рабочая группа, в которую входят представители Минобразования, Минздрава и Минэкономики, ГППС, Антимонопольного комитета, диетологи и внешние эксперты.
«В меню школьных столовых появятся традиционные украинские блюда, популярные блюда различных кухонь мира, а также безглютеновые позиции, будет увеличено количество фруктов и мяса в рационе. В меню добавляются пошаговые рецепты и технические карты, что значительно облегчит работу сотрудников школьных столовых», - говорит один из разработчиков меню, известный украинский кулинар Евгений Клопотенко.
Ознакомиться с меню можно на сайте Минздрава
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Напомним, в 2019 году Евгений Клопотенко разработал для житомирских школьников новое меню
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