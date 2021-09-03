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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Сентябрь » 3 » 10:56:02

В школьных столовых Житомира в новом учебном году меню пока старое

Сегодня, 10:56:02 468 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В школьных столовых Житомира в новом учебном году меню пока старое

 В новом учебном году в школах Житомира не состоялись изменения в питании школьников. Кормить детей по новым технологиям начнут с 1 января, хотя планировалось, что реформа школьного питания стартует с 1 сентября.

Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на руководителя Департамента образования Житомирского городского совета Валентина Арендарчука.
 

"До 1 января переходный период, - говорит Валентин Арендарчук. - Все заведения в Украине готовятся, чтобы до 1 января подготовить меню, разработки блюд, технологические карты. В бюджете с нового года уже будут заложены средства на закупку продуктов для питания по новым технологиям".


Куриные голени, картофельное пюре, салат из капусты и рисовый суп с овощами, - такое меню на обед в 28-й школе Житомира.
 

"Дети вермишель любят, а каши - нет, - говорит повар школьной столовой Ирина Станевич. - Из мясных блюд ученики любят котлеты. Они очень вкусные. Даже бабушки приходят и спрашивают, как приготовить школьную котлету, потому что дети хотят именно такую, как в школе".


А в 6-й школе в меню суп с макаронами, картофельное пюре, котлета, консервированная кукуруза и ягодный компот. Заместитель директора Валентина Хиля говорит, что изменений в меню этого года пока нет. По ее словам, льготное питание несколько отличается от обедов за родительские средства.
 

"Те обеды, которые организуются на средства родителей, отличаются, так как стоимость их несколько больше, - говорит Валентина Хиля. - Если льготные - 21 гривна 70 копеек, то за родительские деньги - 35 гривен. В меню для льготников есть и первое блюдо, и второе, а обеды за счет родителей первого блюда не имеют, но дети могут заказать то, что они хотят".


В этом году из городского бюджета на питание в житомирских школах выделили более 71 млн гривен.
 
Тэги: питание, школы, меню, Житомир, столовая
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