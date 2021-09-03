В школьных столовых Житомира в новом учебном году меню пока старое

"До 1 января переходный период, - говорит Валентин Арендарчук. - Все заведения в Украине готовятся, чтобы до 1 января подготовить меню, разработки блюд, технологические карты. В бюджете с нового года уже будут заложены средства на закупку продуктов для питания по новым технологиям".

"Дети вермишель любят, а каши - нет, - говорит повар школьной столовой Ирина Станевич. - Из мясных блюд ученики любят котлеты. Они очень вкусные. Даже бабушки приходят и спрашивают, как приготовить школьную котлету, потому что дети хотят именно такую, как в школе".

"Те обеды, которые организуются на средства родителей, отличаются, так как стоимость их несколько больше, - говорит Валентина Хиля. - Если льготные - 21 гривна 70 копеек, то за родительские деньги - 35 гривен. В меню для льготников есть и первое блюдо, и второе, а обеды за счет родителей первого блюда не имеют, но дети могут заказать то, что они хотят".