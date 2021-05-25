Приватне будівництво у Житомирі від S&V Design

Історично так склалось, що багато людей вважають себе фахівцями в будівництві, але, якщо компанія займається будівництвом професійно, вона володіє досвідом та знаннями, котрі можуть бути корисними при будівництві нового приватного будинку чи котеджу. Звісно, цей досвід можна накопичити самостійно, побудувавши декілька будинків. З високою ймовірністю можемо запевнити, що з першої спроби ваш запланований будинок може сильно відрізнятися схематично та візуально від бажаного, при завершені будівництва.

Якщо ви бажаєте, щоб з першого разу ваш будинок був реалізований відповідно до ваших мрій, перш за все потрібно залучити будівельну компанію, котра має спеціалістів своєї справи з чималим досвідом у виконанні подібних робіт. Переглянувши вже реалізовані об’єкти, ви впевнитесь в професійності компанії, та, при зверненні до них, завдяки корисним порадам, ви можете заощадити час та гроші. Вам вдасться з першого разу побудувати будинок, котрий є у ваших думках та ваших мріях.

Отже, якщо у вас на меті побудувати приватний будинок або котедж - представляємо вам компанію S&V DESIGN.



Історія компанії S&V DESIGN

Багаторічна діяльність S&V DESIGN розгорнулася на базі приватного підприємництва, яке спеціалізувалося на будівництві каркасних і капітальних будинків з 2008 року.



На сьогоднішній день, за період існування, компанією було реалізовано понад 200 будівельних проектів і виконано більше 350 замовлень ремонтного і загальнобудівельного напрямків (капітальне будівництво, поточні і капітальні ремонти бюджетних замовлень, «євроремонти» приватним особам).



Послуги S&V DESIGN:

Експертна консультація (консультації з будівництва будинку для потенційних замовників).

Розробка індивідуального проекту будинку (розробка розрахунків, формування креслень, схем і візуалізація).

Дозвільна документація (допомога в отриманні будівельного паспорта).

Будівництво будинку (зведення будинку мрії: від фундаменту до покрівлі).

Дизайн інтер'єру та екстер'єру (розробка та реалізація дизайн-проекту).

Кожен з нас прагне підкреслити свою індивідуальність як в одязі, так і у власному будинку. Власний будинок може надати вам затишок, комфорт та внутрішній спокій.

Чи зможуть це надати типові проекти будинків, котрі пропонують 90% компаній? Адже так не хочеться, щоб Ваш будинок був одним з численних «клонів»!

Є рішення: обрати компанію, котра давно займається розробкою індивідуальних проектів, які використовуються в будівництві будинків або котеджів і це компанія «S&V DESIGN»!

Компанія надає широкий спектр робіт в секторі приватного проектування, дизайну та будівництва.

Компанія дає чіткі гарантії з усіх аспектів проекту, починаючи з ідеї і нульового циклу і закінчуючи внутрішньою обробкою приміщень, розстановкою меблів і ландшафтними роботами на ділянці.

Звертайтесь в «S&V DESIGN» та отримуйте професійну консультацію!

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