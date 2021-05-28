Фестиваль Морозива «Рудь» вже зовсім скоро!

Тетяна Хомяк, провідний маркетолог компанії «Рудь», координатор проекту «Фестиваль Морозива» розповідає про захід: «Фестиваль Морозива подарує гостям радісну атмосферу та наповнить їхні серця теплотою, оскільки компанія «Рудь» ― це завжди любов. Кожен зможе обрати розвагу за смаком: квест, конкурси, фотозони, атракціони. 100% задоволення ― гарантуємо! Запрошуємо зібратися разом з друзями, чи родиною та повеселитись на Святі Морозива від компанії «Рудь» на повну!»





Долучайся до найвеселішого та найдрайвовішого Фестиваля Морозива від компанії «Рудь» (АТ «Житомирський маслозавод»).Очікуємо тебе:● у м. Житомир, на майдані Корольова;● 5 червня;● з 12:00 до 17:00.Організатори гарантують отримання захоплюючих пригод, яскравих емоцій, святкового настрою і максимальне втілення цьогорічного слогану «Рудь» ― це завжди любов».Механіка участі у розвагах дуже проста: При купівлі 1 будь-якого морозива, отримаєш 1 квиток на улюблений атракціон в подарунок. Більше морозива — більше вражень! Організатори гарантують дотримання всіх необхідних санітарно-гігієнічних норм та заходів безпеки.



На святі на тебе очікують корисні майстер-класи, драйвові атракціони, цікаві конкурси, захоплюючий квест, яскраві фотозони, крутий діджей та ще багато-багато крутих веселощів та подарунків. Приходь та поринь у Свято Морозива від ТМ «Рудь» на всі 100%! Більше деталей на svyato.rud.ua. До зустрічі на святі!



















