«Рудь» – завжди любов! У Житомирі драйвово пройшов Фестиваль морозива, якого тут чекали два роки. ФОТО

Великою радістю для українських сімей стала звістка про проведення Свята Морозива від компанії “Рудь” у містах України цього року. Бо Свято Морозива – це свято для усієї родини. А чи не найбільше зраділи на батьківщині морозива – у Житомирі: цього року тут до організації свята долучилась міська та обласна влади, і Свято Морозива переросло у ще більш масштабний Фестиваль Морозива.
А найбільше за всіх ця новина ощасливила діток, адже за два роки (минулого року свята не було через несприятливі карантині умови) вони дуже скучили за різноманітними цікавинками, які для них завжди готують організатори свята. Цьогоріч Фестиваль Морозива проходив на трьох локаціях – по вулиці Михайлівській були розташовані народні майстри з їх продукцією, та ятки з морозивом, також тут було декілька зон для розваг дітей, з конкурсами, танцями. Основне дійство – Свято Морозива розгорнулося традиційно на майдані Корольова, про нього детальніше ми розкажемо далі. А у міському парк працювала зона фуд-кортів.
Президент компанії “Рудь” – АТ “Житомирський маслозавод”, депутат обласної ради Петро Рудь традиційно з головної сцени свята привітав усіх гостей з цим чудовим днем: “Свято Морозива від компанії “Рудь” постійно вдосконалюється. Цього року воно переформатувалося у масштабний Фестиваль. Також ми збільшили кількість атракціонів, нових майстер-класів та підготували велике різноманіття розваг, щоб якнайкраще відповідати гаслу «Рудь» ― це завжди любов! Вірю, що кожен гість святкування, незалежно від віку, отримав максимум задоволення. Ми щиро вдячні кожному за довіру. Обіцяю, що ТМ «Рудь» й надалі працюватиме над тим, аби залишатися фаворитом наших маленьких та дорослих поціновувачів морозива”.
До вітального слова також приєдналися міський голова Житомира Сергій Сухомлин, голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко та голова обласної ради Володимир Федоренко. Крім них серед гостей свята можна було побачити депутатів рад різного рівня, включаючи парламент, та інших відомих людей області.
Організатори дуже добре підготувалися до свята, з дотриманням карантинних норм – були місця з антисептиком, організатори заходів були у масках. Для дітей була представлена широка програма розваг на будь який смак та вік, яка дозволяла дітям як слід розважитися та поласувати смачним морозивом. Причому одне не заважало іншому, і йшло одне за одним: прийняв участь у конкурсі – тримай морозиво у подарунок. Або його можна було просто придбати у багатьох точках продажу.
За задумом організаторів свята, цього року при купівлі на Фестивалі 1-го будь якого морозива ти отримував 1 квиток на одну з локацій. Для дітей зробили найкращі варіанти розваг: танці, співи, різноманітні ігри, розмальовки, стрілялки з водяного пістолета, можливість зробити фото у спеціальних фотозонах. Не обійшлося і без таких улюблених атракцій для багатьох дітей, як “Коса – краса” та “Аквагрим”. Чудовою, сімейною локацію був “Яскравий дім” у якому усією родиною можна було розмалювати картонний будиночок. Багато бажаючи ми помітили на реєстрацію у цікавому квесті – новинці свята.
Журналіст “Журналу Житомира” запитав у Сергія Сухомлина та Віталія Бунечко, чому міська та обласна влади вперше вирішили приєднатися до організації заходу.
- Ми хотіли приєднатися ще минулого року, але тоді була складна ситуація. Цього року ми долучилися, бо ми розуміємо, що у нас вже рік триває карантин, але ми не маємо права не долучатися до такого свята, бо компанія “Рудь” – це бренд нашого міста, це за честь, - відповів міський голова Сергій Сухомлин.
- У нас багато негативу, а це цілковитий позитив, це класно, це смачно! Ми півтора роки сиділи у карантині, а сьогодні ми можемо дозволити ось так, хоча б на вулиці прийти на свято, розважитися та скуштувати морозиво, - пояснив голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко.
Фестиваль Морозива цього року окрім Житомира вже побував у Новоград-Волинському та Луцьку, та ще завітає до Вінниці, Львова та Ужгорода.