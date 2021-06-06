«Рудь» – завжди любов! У Житомирі драйвово пройшов Фестиваль морозива, якого тут чекали два роки. ФОТО

Президент компанії “Рудь” – АТ “Житомирський маслозавод”, депутат обласної ради Петро Рудь традиційно з головної сцени свята привітав усіх гостей з цим чудовим днем: “Свято Морозива від компанії “Рудь” постійно вдосконалюється. Цього року воно переформатувалося у масштабний Фестиваль. Також ми збільшили кількість атракціонів, нових майстер-класів та підготували велике різноманіття розваг, щоб якнайкраще відповідати гаслу «Рудь» ― це завжди любов! Вірю, що кожен гість святкування, незалежно від віку, отримав максимум задоволення. Ми щиро вдячні кожному за довіру. Обіцяю, що ТМ «Рудь» й надалі працюватиме над тим, аби залишатися фаворитом наших маленьких та дорослих поціновувачів морозива”.

- Ми хотіли приєднатися ще минулого року, але тоді була складна ситуація. Цього року ми долучилися, бо ми розуміємо, що у нас вже рік триває карантин, але ми не маємо права не долучатися до такого свята, бо компанія “Рудь” – це бренд нашого міста, це за честь, - відповів міський голова Сергій Сухомлин.

- У нас багато негативу, а це цілковитий позитив, це класно, це смачно! Ми півтора роки сиділи у карантині, а сьогодні ми можемо дозволити ось так, хоча б на вулиці прийти на свято, розважитися та скуштувати морозиво, - пояснив голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко.