Улицы Житомира снова будут патрулировать полицейские на велосипедах. ФОТО

"Не хватало личного состава для того, чтобы обеспечить вело патруль, а теперь такая возможность есть поэтому руководством было принято решение, чтобы запустить велопратруль, чтобы осуществлять контроль за соблюдением общественного порядка в парковых зонах и в центре города. Все это время велосипеды хранились в управлении патрульной полиции, их подготовили к сезону", - отметил пресс-офицер патрульной полиции Игорь Иванюк.