Улицы Житомира снова будут патрулировать полицейские на велосипедах. ФОТО

С 29 мая улицы Житомира будут патрулировать полицейские на велосипедах. Возвращение велопатруля анонсировали в Telegram-канале патрульной полиции Житомирской области.
"Уже завтра в Житомире состоится Велодень 2021. Мы не только будем обеспечивать охрану общественного порядка, но и станем частью велосообщества, ведь именно завтра на улицы нашего города возвращается велопатруль"
, - говорится в сообщении
.
По информации Житомир инфо
, в последний раз велопатруль работал в 2018 году.
В полиции пояснили, что в предыдущие годы патрулирование на велосипедах не происходило из-за дефицита личного состава.
"Не хватало личного состава для того, чтобы обеспечить вело патруль, а теперь такая возможность есть поэтому руководством было принято решение, чтобы запустить велопратруль, чтобы осуществлять контроль за соблюдением общественного порядка в парковых зонах и в центре города. Все это время велосипеды хранились в управлении патрульной полиции, их подготовили к сезону", - отметил пресс-офицер патрульной полиции Игорь Иванюк.
Напомним, впервые велопатрули выпустили на улицы города в августе 2017 года
.
Фото: патрульная полиция