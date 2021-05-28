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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Май » 28 » 17:56:58

Улицы Житомира снова будут патрулировать полицейские на велосипедах. ФОТО

Вчера, 17:56:58 589 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Улицы Житомира снова будут патрулировать полицейские на велосипедах. ФОТО

 С 29 мая улицы Житомира будут патрулировать полицейские на велосипедах. Возвращение велопатруля анонсировали в Telegram-канале патрульной полиции Житомирской области.

"Уже завтра в Житомире состоится Велодень 2021. Мы не только будем обеспечивать охрану общественного порядка, но и станем частью велосообщества, ведь именно завтра на улицы нашего города возвращается велопатруль", - говорится в сообщении.

По информации Житомир инфо, в последний раз велопатруль работал в 2018 году.

В полиции пояснили, что в предыдущие годы патрулирование на велосипедах не происходило из-за дефицита личного состава.
 

"Не хватало личного состава для того, чтобы обеспечить вело патруль, а теперь такая возможность есть поэтому руководством было принято решение, чтобы запустить велопратруль, чтобы осуществлять контроль за соблюдением общественного порядка в парковых зонах и в центре города. Все это время велосипеды хранились в управлении патрульной полиции, их подготовили к сезону", - отметил пресс-офицер патрульной полиции Игорь Иванюк.


Напомним, впервые велопатрули выпустили на улицы города в августе 2017 года.



Фото: патрульная полиция
Тэги: Житомир, полиция, велопатруль
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