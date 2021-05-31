Мэрия хочет модернизировать систему «Безопасный город» и установить в Житомире еще 115 камер

Система видеонаблюдения "Безопасный город" действует в Житомире с 2014 года. К системе в настоящее время подключены 290 камер. В городском совете планируют модернизировать систему, в частности перейти от существующей системы "наблюдения" на современную "аналитического контроля".
"Создать ситуационный центр, построить собственную оптоволоконную сеть и улучшить материально-техническую базу - таковы основные задачи ставит перед собой коммунальное предприятие. Его директор Александр Климчук представил депутатам план-схему развития городской оптоволоконной сети для видеосистемы и перспективную карту развития городского видеонаблюдения", - сообщает пресс-служба городского совета.
В частности, в Житомире планируется установить еще 115 камер, 63 из которых смотровых и 52 - фиксации номерных знаков.
Городское видеонаблюдение планируют модернизировать с помощью программного обеспечения, которое аналитически обрабатывает информацию.
"Новейшие аналитические модули, которые планируют запустить, анализируют базу данных и находит "нужное" через настройки параметров, например: "цвет машины", "все женщины", "темный цвет волос", возраст или пол. Городской ситуационный центр будет функционировать на ул. Победы, 55 и будет работать во взаимодействии с правоохранительными и экстренными службами"
, - добавляет городской совет.
За прошлый год правоохранители 1283 раз использовали систему "Безопасный город" при расследовании уголовных производств, оперативного поиска объектов и др. Доступ к архиву видеосистемы имеют городской голова, Управление патрульной полиции, ГУНП в Житомирской области, городской отдел полиции, Управления СБУ в Житомирской области. Кроме того, из архива городской системы видеонаблюдения информация предоставляется гражданам, которые обратились с соответствующим обращением.
Фото: ЖГС