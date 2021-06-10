Мизерная пенсия: ветераны МВД устроили протест в Житомире. ВИДЕО

"Сегодня моя пенсия - 3100 гривен, - рассказывает Николай Демедюк. - По нормам закона № 22/62, который должен выполняться правительством, пенсия должна быть больше 8000 гривен. У меня двое детей и бытовые расходы. То, что я сейчас получаю - это мизер. Мы требуем, чтобы государство выполнило свои обязательства в соответствии с законом".

"В областях всей Украины и в Киеве под Кабинетом Министров собрались наши коллеги, которые требуют перерасчета пенсий сотрудников МВД и Национальной полиции, так как средняя пенсия - 3500, 4000 гривен. Этого недостаточно из-за роста цен на коммунальные услуги, продукты питания, жилье и электроэнергию. Мы планируем и дальше проводить акции до тех пор, пока нам не пересчитают пенсию".

Фото: Суспільне

"Для того, чтобы провести перерасчет пенсий, необходимо соответствующее решение нормативных документов или соответствующее решение Кабинета Министров Украины. В связи с тем, что на сегодня отменено 103 постановление, которым определялся порядок перерасчета пенсий, мы выплачиваем те пенсии, которые сложились на 1 январь 2018 года. И, конечно, для повышения пенсий необходим нормативный акт", - отметила представительница пенсионного управления.