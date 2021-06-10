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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Июнь » 10 » 12:25:21

Мизерная пенсия: ветераны МВД устроили протест в Житомире. ВИДЕО

Сегодня, 12:25:21 1095 6 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Мизерная пенсия: ветераны МВД устроили протест в Житомире. ВИДЕО

 9 июня в Житомире более сотни пенсионеров Министерства внутренних дел и других силовых структур протестовали у здания областного совета.

Как сообщает "Суспільне", люли требовали сделать перерасчет их пенсий.

Житомирянин Николай Демедюк отработал в Министерстве внутренних дел Украины 21 год. На пенсию вышел в 2007 году в звании старшего лейтенанта.
 

"Сегодня моя пенсия - 3100 гривен, - рассказывает Николай Демедюк. - По нормам закона № 22/62, который должен выполняться правительством, пенсия должна быть больше 8000 гривен. У меня двое детей и бытовые расходы. То, что я сейчас получаю - это мизер. Мы требуем, чтобы государство выполнило свои обязательства в соответствии с законом".




По словам соорганизатора собрания, председателя областной ассоциации ветеранов МВД Виктора Буры, такая акция прошла не только в Житомире.
 

"В областях всей Украины и в Киеве под Кабинетом Министров собрались наши коллеги, которые требуют перерасчета пенсий сотрудников МВД и Национальной полиции, так как средняя пенсия - 3500, 4000 гривен. Этого недостаточно из-за роста цен на коммунальные услуги, продукты питания, жилье и электроэнергию. Мы планируем и дальше проводить акции до тех пор, пока нам не пересчитают пенсию".


Фото: Суспільне

Представительница Житомирского областного пенсионного управления Светлана Антонюк рассказала, что перерасчет пенсий происходит согласно постановлению Кабинета Министров Украины. Последний такой перерасчет был в 2018 году.
 

"Для того, чтобы провести перерасчет пенсий, необходимо соответствующее решение нормативных документов или соответствующее решение Кабинета Министров Украины. В связи с тем, что на сегодня отменено 103 постановление, которым определялся порядок перерасчета пенсий, мы выплачиваем те пенсии, которые сложились на 1 январь 2018 года. И, конечно, для повышения пенсий необходим нормативный акт", - отметила представительница пенсионного управления.

 
Тэги: пенсии, протест, Житомир
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Комментариев: 6
Marine
1 Руслана (Marine)   • 14:05:04, Сегодня [Материал]

Давайте уже всем повысим. Те, кто получает 2200 грн., не люди?
Gerhadriger
2 Dark (Gerhadriger)   • 14:37:24, Сегодня [Материал]

Во-во, пенсионеры МВД тоже люди, это понятно, НО, они всю свою "работающую жизнь" получали льготы на проезд, коммуналку и пайки и т.д. и теперь им нужно больше пенсию, а люди которые работали на заводах без льгот получат двушку гривен, им тогда на сколько повысить? до 10-12 т???
DomA
3 Владимир (DomA)   • 14:49:56, Сегодня [Материал]

аха до авакова на поклон
Vovik-RF
4 Vovik (Vovik-RF)   • 15:50:24, Сегодня [Материал]

Цитата: "Житомирянин Николай Демедюк отработал в Министерстве внутренних дел Украины 21 год. На пенсию вышел в 2007 году в звании старшего лейтенанта"

Наверное, очень хороший сотрудник был, шо за 21 год ажник до старлея дослужился
pushistik13
5 Пушистик (pushistik13)   • 16:03:22, Сегодня [Материал]

может и хороший
полслужбы проходил в сержантах, потом закончил заочно сельхоз, получил летёху. Перед пенсией дали старшОго, таких сотни....
oaobkm
6 oaobkm (oaobkm)   • 17:53:38, Сегодня [Материал]

Пенсии у силовиком конечно не мизерные. Но только по сравнению с "обычными" пенсионерами. Но тут вопрос в том, что нынешние пенсии силовиков начисляются с нарушением законодательства. Нарушения настолько очевидные, что подавая в суды, пенсионеры-силовики их выигрывают и пенсии им пересчитывают. Но это примерно год волокиты + расходы. Все, кто в теме это знают, но видимо рассчитывают на то, что все в суд не пойдут, а это уже экономия. То, что государство заставляет судится с ним тех, кто его защищал это конечно печалька((( А я напомню, что это касается всех силовиков а не только МВД. Ну видимо сэкономленные деньги важнее. Вот демонстранты и хотят, что бы им сразу, без судов, пересчитали пенсию по закону.
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