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Солнечное затмение 2021: житомирянин опубликовал потрясающие фото редкого астрономического явления

Сегодня, 16:59:42 484 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Солнечное затмение 2021: житомирянин опубликовал потрясающие фото редкого астрономического явления

 10 июня жители большей части Северного полушария Земли смогли наблюдать редкое астрономическое явление - кольцеобразное солнечное затмение.

Луна закрыла Солнце, оставив лишь тонкую полоску края солнечного диска. Лучше всего затмение было видно в Арктике.

Наблюдали "огненное кольцо" и в Украине. В Житомире затмение началось в 13:22, максимальной фазы достигло в 14:11.
 
Скриншот / timeanddate.com


По сообщениям, житомиряне смогли увидеть лишь около 5% от общего затмения.

Несмотря на это и облачную погоду, фотограф Тарас Орешников сделал потрясающие фотографии явления. Следующее такое затмение произойдет 21 июня 2039 года.











Фото: Facebook / Taras Oreshnikov
Тэги: Житомир, Солнечное затмение
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