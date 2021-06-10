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2021
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Июнь
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10
»
16:59:42
Солнечное затмение 2021: житомирянин опубликовал потрясающие фото редкого астрономического явления
Сегодня, 16:59:42
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10 июня жители большей части Северного полушария Земли смогли наблюдать редкое астрономическое явление - кольцеобразное солнечное затмение.
Луна закрыла Солнце, оставив лишь тонкую полоску края солнечного диска. Лучше всего затмение было видно в Арктике.
Наблюдали "огненное кольцо" и в Украине. В Житомире затмение началось в 13:22, максимальной фазы достигло в 14:11.
Скриншот / timeanddate.com
По сообщениям, житомиряне смогли увидеть лишь около 5% от общего затмения.
Несмотря на это и облачную погоду, фотограф Тарас Орешников сделал потрясающие фотографии явления. Следующее такое затмение произойдет 21 июня 2039 года.
Фото: Facebook /
Taras Oreshnikov
Тэги:
Житомир
,
Солнечное затмение
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