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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Июнь » 14 » 12:12:27

Вонзила нож в спину: в Житомире женщина хладнокровно убила сожителя

Сегодня, 12:12:27 919 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Вонзила нож в спину: в Житомире женщина хладнокровно убила сожителя

 В Житомире полицейские задержали женщину, которая смертельно травмировала сожителя. Инцидент произошел ночью 13 июня в одной из квартир по улице Грушевского.
 

"Сообщение о происшествии поступило в полицию около 2 ночи. Предварительно установлено, что между женщиной и ее сожителем возник конфликт. В какой-то из моментов выяснения отношений эмоции, усиленные употреблением алкоголя, вышли из-под контроля. Женщина ударила мужчину ножом в спину" - сообщает полиция Житомирской области.


От полученного ножевого ранения 27-летний мужчина скончался.

Сейчас 27-летняя подозреваемая задержана, она дает показания следователям. Причиной конфликта называет ревность.

"Продолжается установка всех обстоятельств. Назначен ряд экспертных исследований", - добавили правоохранители.

За умышленное причинение смерти другому человеку (ст. 115 УК) определено наказание в виде заключения на срок от 7 до 15 лет.
Тэги: Житомир, убийство
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