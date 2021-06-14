Вонзила нож в спину: в Житомире женщина хладнокровно убила сожителя

В Житомире полицейские задержали женщину, которая смертельно травмировала сожителя. Инцидент произошел ночью 13 июня в одной из квартир по улице Грушевского.
"Сообщение о происшествии поступило в полицию около 2 ночи. Предварительно установлено, что между женщиной и ее сожителем возник конфликт. В какой-то из моментов выяснения отношений эмоции, усиленные употреблением алкоголя, вышли из-под контроля. Женщина ударила мужчину ножом в спину" - сообщает полиция Житомирской области.
От полученного ножевого ранения 27-летний мужчина скончался.
Сейчас 27-летняя подозреваемая задержана, она дает показания следователям. Причиной конфликта называет ревность.
"Продолжается установка всех обстоятельств. Назначен ряд экспертных исследований"
, - добавили правоохранители.
За умышленное причинение смерти другому человеку (ст. 115 УК) определено наказание в виде заключения на срок от 7 до 15 лет.