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Главная » Новости » Житомир » Спорт » 2021 » Июнь » 15 » 13:07:23

Официально: Юрий Калитвинцев – новый главный тренер житомирского «Полесья»

Сегодня, 13:07:57 748 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Официально: Юрий Калитвинцев – новый главный тренер житомирского «Полесья»

 После неоднозначного сезона в Первой лиге руководство ФК "Полесье" приняло решение сменить главного тренера. Житомирский клуб теперь возглавляет известный украинский тренер и в прошлом игрок сборной Украины Юрий Калитвинцев. Об этом 15 июня сообщила пресс-служба клуба.
 

"Юрий Калитвинцев - главный тренер ФК "Полесье". Рады сообщить, что после успешных переговоров была достигнута договоренность о сотрудничестве нашего клуба и известного украинского специалиста. Специалист возглавлял национальную сборную Украины, а также ряд клубов в Украине и за рубежом", - говорится в сообщении.


Отмечается, что представление нового руководителя состоится вместе с выходом команды из отпуска.



До назначения в "Полесье" Калитвинцев возглавлял премьер-лиговый ФК "Олимпик". С 2013 до 2017 года работал с российскими клубами. С 2010 до 2011 был главным тренером сборной Украины. В прошлом также игрок сборной и "Динамо" Киев.

Юрий Калитвинцев заменил на тренерском мостике Сергея Шищенко, под руководством которого ФК "Полесье" заняло 11 место в Первой лиге.

Шишенко предложили работу в структуре житомирского "Полесья".
Тэги: ФК Полесье, футбол, Житомир, Юрий Калитвинцев
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Комментариев: 2
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 18:03:11, Сегодня [Материал]

Пора набирать в команду воспитанников ДЮСШа житомирской области. Малиновский в сборной Украины Житомирский. Зинченко сборная Украины Радомышль. и таких как они талантов у нас в области много. а кого вы набрали в Полессье ? Старперов и горбатых со всей Украины -беспренципных . безидейных и у них нету будущего но зарплата космическая!
AlexIvanov
2 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 18:09:22, Сегодня [Материал]

Наберите молодых и талантливых пацанов в команду. они амбициозные и даже без бабок разорвут... Вы видели как обезьяна рвёт газету Комсомольская Правда?. Вщент и быстро.
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