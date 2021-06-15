Официально: Юрий Калитвинцев – новый главный тренер житомирского «Полесья»

"Юрий Калитвинцев - главный тренер ФК "Полесье". Рады сообщить, что после успешных переговоров была достигнута договоренность о сотрудничестве нашего клуба и известного украинского специалиста. Специалист возглавлял национальную сборную Украины, а также ряд клубов в Украине и за рубежом", - говорится в сообщении.