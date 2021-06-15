Официально: Юрий Калитвинцев – новый главный тренер житомирского «Полесья»

После неоднозначного сезона в Первой лиге руководство ФК "Полесье" приняло решение сменить главного тренера. Житомирский клуб теперь возглавляет известный украинский тренер и в прошлом игрок сборной Украины Юрий Калитвинцев. Об этом 15 июня сообщила пресс-служба клуба
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"Юрий Калитвинцев - главный тренер ФК "Полесье". Рады сообщить, что после успешных переговоров была достигнута договоренность о сотрудничестве нашего клуба и известного украинского специалиста. Специалист возглавлял национальную сборную Украины, а также ряд клубов в Украине и за рубежом", - говорится в сообщении.
Отмечается, что представление нового руководителя состоится вместе с выходом команды из отпуска.
До назначения в "Полесье" Калитвинцев возглавлял премьер-лиговый ФК "Олимпик". С 2013 до 2017 года работал с российскими клубами. С 2010 до 2011 был главным тренером сборной Украины. В прошлом также игрок сборной и "Динамо" Киев.
Юрий Калитвинцев заменил на тренерском мостике Сергея Шищенко, под руководством которого ФК "Полесье" заняло 11 место в Первой лиге.
Шишенко предложили работу в структуре житомирского "Полесья".