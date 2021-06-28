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Главная » Новости » Житомир » Политика » 2021 » Июнь » 28 » 10:08:21

Лідер Житомирської обласної організації партії «УДАР Віталія Кличка» Олег Дзюбенко вітає з Днем Конституції України

Вчера, 10:08:34 478 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Лідер Житомирської обласної організації партії «УДАР Віталія Кличка» Олег Дзюбенко вітає з Днем Конституції України

 Голова Житомирської обласної організації партії «УДАР Віталія Кличка» Олег Дзюбенко вітає з Днем Конституції України.

Мир, свобода, справедливість – це не просто слова, а одвічні цінності українців. Основному закону України сьогодні – 25. У День Конституції я бажаю усім й надалі слідувати цим принципам. Адже положення основного закону є нашими головними дороговказами.

Ми шануємо та оберігаємо наші цінності та традиції. Українці готові відстоювати свої законні права і свободи, а три революції останніх 30 років та боротьба на східних кордонах лише цьому підтвердження.

У нас є один шлях – це шлях до розбудови демократичної та справедливої держави. Я бажаю, аби кожен на своєму місці у щоденній роботі реалізовував цінності, закріплені у Конституції. Успіхів вам усім, а країні - процвітання та добробуту!

Олег Дзюбенко, лідер Житомирської обласної організації партії «УДАР Віталія Кличка»
Тэги: день конституции, удар, политика
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