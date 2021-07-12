За два выходных в области утонули 5 человек. Житомирянам напомнили правила безопасности на воде

На водоемах Житомирской области на протяжении прошедших выходных погибли пять человек. Об этом сообщило Управление по вопросам ЦЗ населения и оборонной работы Житомирской ОГА.
"10 июля произошла трагедия в с. Украинка Коростенского района (Малинская ТГ). В реке Ирша утонул мужчина 1991 года рождения. В этот же день в с. Ястребенька Житомирского района (Брусиловская ТГ) в пруду погиб 27-летний мужчина"
, - говорится в сообщении
.
На следующий день, 11 июля, вода отобрала жизнь еще у трех человек: в г. Житомире в реке Тетерев утонула женщина, 1938 года рождения; в пгт Хорошев Житомирского района в реке Ирша погиб мужчина, 1968 года рождения; в г. Бердичеве в озере "Шандора" утонул мужчина, 1966 года рождения.
С начала нынешнего года на водных объектах области погибли уже 22 человека
.
Учитывая это, управление по вопросам гражданской защиты населения обращается к жителям области с просьбой соблюдать правила безопасности во время купания:
- купайтесь в специально отведенных и оборудованных для этого местах;
- никогда не плавайте в одиночестве, особенно, если не уверены в своих силах;
- не входите в воду в состоянии алкогольного опьянения, алкоголь блокирует нормальную деятельность головного мозга;
- в воде следует находиться не более 10-15 минут, при переохлаждении тела могут возникнуть судороги;
- не допускайте грубых игр на воде;
- нельзя подплывать под купающихся, "топить", подавать ложные сигналы о помощи и др;
- заходите в воду медленно, позволяя телу адаптироваться к изменению температуры;
- не оставляйте без присмотра у воды детей, они могут оступиться, упасть, захлебнуться водой.