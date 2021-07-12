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За два выходных в области утонули 5 человек. Житомирянам напомнили правила безопасности на воде

Сегодня, 11:58:37 723 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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За два выходных в области утонули 5 человек. Житомирянам напомнили правила безопасности на воде

 На водоемах Житомирской области на протяжении прошедших выходных погибли пять человек. Об этом сообщило Управление по вопросам ЦЗ населения и оборонной работы Житомирской ОГА.

"10 июля произошла трагедия в с. Украинка Коростенского района (Малинская ТГ). В реке Ирша утонул мужчина 1991 года рождения. В этот же день в с. Ястребенька Житомирского района (Брусиловская ТГ) в пруду погиб 27-летний мужчина", - говорится в сообщении.

На следующий день, 11 июля, вода отобрала жизнь еще у трех человек: в г. Житомире в реке Тетерев утонула женщина, 1938 года рождения; в пгт Хорошев Житомирского района в реке Ирша погиб мужчина, 1968 года рождения; в г. Бердичеве в озере "Шандора" утонул мужчина, 1966 года рождения.

С начала нынешнего года на водных объектах области погибли уже 22 человека.

Учитывая это, управление по вопросам гражданской защиты населения обращается к жителям области с просьбой соблюдать правила безопасности во время купания:
 
  • купайтесь в специально отведенных и оборудованных для этого местах;
  • никогда не плавайте в одиночестве, особенно, если не уверены в своих силах;
  • не входите в воду в состоянии алкогольного опьянения, алкоголь блокирует нормальную деятельность головного мозга;
  • в воде следует находиться не более 10-15 минут, при переохлаждении тела могут возникнуть судороги;
  • не допускайте грубых игр на воде;
  • нельзя подплывать под купающихся, "топить", подавать ложные сигналы о помощи и др;
  • заходите в воду медленно, позволяя телу адаптироваться к изменению температуры;
  • не оставляйте без присмотра у воды детей, они могут оступиться, упасть, захлебнуться водой.
Тэги: утонул, правила безопасности, водоемы, Житомирская область
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Комментариев: 1
Ивасик
1 Телесик (Ивасик)   • 15:56:19, Сегодня [Материал]

Власть из года в год ничего не делает, чтобы сделать отдыхи на водоемах более безопасными. Только публикуют новости со смертями и призывами быть осторожными. Интересно, сколько можно было бы сделать более безопасными места отдыха, если бы не ставить за 16 млн. грн флагшток на пл. Победы. Хотя, нет, место ведь опасное там, нужно флаг поставить патриотический, сразу же вся статистика изменится! /сарказм/
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