В Житомирской области утонули двое мужчин, которые решили порыбачить на тонком льду

В Малинском районе Житомирской области двое мужчин вышли порыбачить и провалились под лед. Спасти их не смогли.
Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в Управлении Государственной службы Украины по ЧС в Житомирской области.
"18 марта на Малинщине произошел досадный случай на Ворсовском водохранилище, который закончился гибелью человека. Мужчина 1960 года провалился в ледяную воду. Утопающего с берега заметил случайный прохожий, который вызвал спасателей. Бойцы ГСЧС прибыли к месту происшествия за считанные минуты", – информирует ГСЧС.
Человек находился в проломе на расстоянии около 500 м от берега. Когда спасатели приблизились к мужчине, признаков жизни он уже не подавал.
"Наверное, в какой-то момент лед не выдержал, и мужчина оказался в воде. Других рыбаков на водоеме в это время не было"
, – говорят спасатели.
Второй трагический случай произошел тоже 18 марта вблизи села Лесная Колонна Малинского района. На пруду снова погиб рыбак. Мужчина решил порыбачить, вышел на тонкий лед и провалился.
Бойцы ГСЧС Малина изъяли тело погибшего из водоема.