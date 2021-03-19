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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Март » 19 » 08:56:02

В Житомирской области утонули двое мужчин, которые решили порыбачить на тонком льду

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В Житомирской области утонули двое мужчин, которые решили порыбачить на тонком льду

 В Малинском районе Житомирской области двое мужчин вышли порыбачить и провалились под лед. Спасти их не смогли.

Об этом "Журналу Житомира" сообщили в Управлении Государственной службы Украины по ЧС в Житомирской области.
 

"18 марта на Малинщине произошел досадный случай на Ворсовском водохранилище, который закончился гибелью человека. Мужчина 1960 года провалился в ледяную воду. Утопающего с берега заметил случайный прохожий, который вызвал спасателей. Бойцы ГСЧС прибыли к месту происшествия за считанные минуты", – информирует ГСЧС.


Человек находился в проломе на расстоянии около 500 м от берега. Когда спасатели приблизились к мужчине, признаков жизни он уже не подавал.



"Наверное, в какой-то момент лед не выдержал, и мужчина оказался в воде. Других рыбаков на водоеме в это время не было", – говорят спасатели.

Второй трагический случай произошел тоже 18 марта вблизи села Лесная Колонна Малинского района. На пруду снова погиб рыбак. Мужчина решил порыбачить, вышел на тонкий лед и провалился.

Бойцы ГСЧС Малина изъяли тело погибшего из водоема.

Тэги: рыбаки, утонул, Житомирская область, под лед
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