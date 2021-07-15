Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Четверг, 15 Июля 2021    17:29:37
|
Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Июль » 15 » 11:12:39

В Житомирской области 14-летний подросток за рулем автомобиля попал в ДТП. ФОТО

Сегодня, 11:12:39 601 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
В Житомирской области 14-летний подросток за рулем автомобиля попал в ДТП. ФОТО

 В Житомирской области 14-летний парень без разрешения взял у матери автомобиль и попал в аварию. ДТП произошло вечером 14 июля в с. Слободка.
 

"Предварительно, около 19:30 водитель автомобиля "Славута", 14-летний местный житель, двигаясь по дороге в с. Слободка, на выезде из населенного пункта не справился с управлением и попал в кювет", - говорится в сообщении.




В результате ДТП подросток получил травмы и был госпитализирован в областную детскую больницу.

"По предварительной информации, парень без разрешения сел за руль автомобиля, принадлежащего его матери", - добавили в полиции.

В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Фото: полиция
Тэги: дтп, Житомирская область
Новости партнеров
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Останні новини Житомира

Система Orphus