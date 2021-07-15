В Житомирской области 14-летний подросток за рулем автомобиля попал в ДТП. ФОТО

В Житомирской области 14-летний парень без разрешения взял у матери автомобиль и попал в аварию. ДТП произошло вечером 14 июля в с. Слободка.
"Предварительно, около 19:30 водитель автомобиля "Славута", 14-летний местный житель, двигаясь по дороге в с. Слободка, на выезде из населенного пункта не справился с управлением и попал в кювет", - говорится в сообщении.
В результате ДТП подросток получил травмы и был госпитализирован в областную детскую больницу.
"По предварительной информации, парень без разрешения сел за руль автомобиля, принадлежащего его матери"
, - добавили в полиции.
В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Фото: полиция