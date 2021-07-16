«Мы уже из окна покупаем чеснок»: депутаты горсовета недовольны работой муниципальной инспекции

«Чем занимается муниципальная инспекция? Чем занимается ее руководство? Этой структуре планом на 2020-2021 год предусмотрено около 4 миллионов гривен только на заработную плату, все работники получают надбавки за высокие достижения, сложность и напряженность работы, премии, материальная помощь. Только мы, жители, не видим результата от той напряженной работы. Я требую отчет от руководства (муниципальной инспекции) и прошу внести в повестку дня вопрос о признании работы муниципальной инспекции неудовлетворительной. Эта инспекция создавалась, в частности, для борьбы с несанкционированной торговлей, но мне кажется, что она не только не борется с этим, она это возглавила. Если мы идем по улице Небесной сотни, то там еще пройти нельзя, сплошной базар, при этом Житний рынок почти пустой. Люди делают то, что им позволяют, муниципальная инспекция своим бездействием позволяет им это делать», - сказала Елена Розенблат.
«Давайте заслушаем заместителя, который курирует этот вопрос (Александр Шевчук - ред.), давайте заслушаем руководителя инспекции. И давайте принимать какое-то решение, которое позволит изменить ситуацию», - сказал Моисеев.
«Все полномочия муниципальной инспекции прописаны в положении, и если они не выполняются, а они не выполняются, мы это видим - загрязненные улицы, идет стихийная торговля, знакомые, живущие в центре города, говорят - мы уже из окна покупаем чеснок», - сказала Наталья Леонченко и тоже заявила о поддержке предложения Елены Розенблат.
«Не может в городе происходить то, что происходит. Есть много решений о социальных рынках, давайте наведем порядок. А по отчету муниципальной инспекции, то ее работы не видно, когда инспекция по благоустройству работала в этом направлении, то было больше результатов. И надо рассмотреть на комиссиях вопрос о целесообразности существования этой структуры (муниципальной инспекции) и по кадровым вопросам», - предложила Любовь Цимбалюк.