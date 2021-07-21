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Авария на химзаводе «РівнеАзот»: синоптики предупредили о возможных кислотных дождях

Сегодня, 13:46:34 900 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Авария на химзаводе «РівнеАзот»: синоптики предупредили о возможных кислотных дождях

После аварии на заводе "Ривнеазот" 20 июля в воздух поднялось огромное оранжевое облако окиси азота. Синоптики предупредили о возможности кислотных дождей.

Об этом сообщает «Журнал Житомира» со ссылкой на Укргидрометцентр.

По данным специалистов, по состоянию на утро 21 июля никакой угрозы населению и окружающей среде нет.

"Очевидно, что азотистая облако в атмосферу все же попала, и постепенно распространялась и оседала локально, не распространяясь на большое расстояние от места выброса, благодаря погодным условиям в Ровненской области в течение минувших суток", - отметили метеорологи.

Однако, по их данным, некоторое количество окиси азота растворялось в атмосферной воде, снижая кислотность осадков на северо-западе страны.

"Поэтому, в некоторых районах Ровененской области выпадали подкисленные дожди и хотя уже угрозы нет, сегодня стоит не "купаться" под дождями, а все же обезопасить себя от возможных кислотных дождей зонтиком", - говорится в сообщении.

Под Ровно произошла авария на химзаводе

Под городом Ровно на заводе "Ривнеазот" произошла авария. В результате над заводом образовалось огромное оранжевое облако, которое разносит ветер.

"На ЗАО "Ривнеазот" произошла аварийная остановка агрегата цеха азотной кислоты. Пострадавших нет. Ситуация локализована силами работников предприятия", - написал глава Ровенской ОГА Виталий Коваль.

При том Коваль отметил, что экологическая инспекция уже занимается оценкой угрозы.

Тэги: ровно, взрыв, Дожди, химзавод
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