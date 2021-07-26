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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Июль » 26 » 09:50:08

Велосипедистов приглашают на вечернюю экскурсию по Житомиру

Сегодня, 09:50:08 606 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Велосипедистов приглашают на вечернюю экскурсию по Житомиру

 30 июля у Житомире пройдет вечерняя велоэкскурсия по городу, во время которой будет возможность ознакомиться с интересными историческими достопримечательностями.

Об этом в соцсети сообщают организаторы мероприятия.
 

"Мы посетим два старинных кладбища, "затерянную" часовню на Охримовой горе, заедем в исторический центр города, попадем в водонапорную башню, и даже узнаем историю о древнем монастыре", - говорится в сообщении.


Экскурсия бесплатная, она продлится ориентировочно 2 часа. Единственное условие: нужно иметь велосипед. Сбор участников в 19:30 в сквере возле памятника Ольжичу. Начало в 20:00.

Количество участников ограничено, поэтому организаторы просят зарегистрироваться по ссылке.
Тэги: анонс, Житомир, велосипед, экскурсия
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