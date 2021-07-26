Велосипедистов приглашают на вечернюю экскурсию по Житомиру

30 июля у Житомире пройдет вечерняя велоэкскурсия по городу, во время которой будет возможность ознакомиться с интересными историческими достопримечательностями.
Об этом в соцсети сообщают организаторы
мероприятия.
"Мы посетим два старинных кладбища, "затерянную" часовню на Охримовой горе, заедем в исторический центр города, попадем в водонапорную башню, и даже узнаем историю о древнем монастыре", - говорится в сообщении.
Экскурсия бесплатная, она продлится ориентировочно 2 часа. Единственное условие: нужно иметь велосипед. Сбор участников в 19:30 в сквере возле памятника Ольжичу. Начало в 20:00.
Количество участников ограничено, поэтому организаторы просят зарегистрироваться по ссылке
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