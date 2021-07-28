Как житомирянам получить деньги на ремонт многоквартирного дома: инструкция

В Житомире действует специальная программа для проведения капитального ремонта многоквартирных домов на условиях софинансирования. В настоящее время продолжается прием документов для участия в конкурсе.
О том, как житомиряне могут присоединиться к такой программе рассказали на совещании
инициированной управлением жилищного хозяйства и управлением муниципального развития городского совета.
Начальник управления жилищного хозяйства Андрей Гуменюк говорит: «Участие в конкурсе могут принять объединения совладельцев многоквартирных домов, или управляющие домов, которые эксплуатируются более 10 лет»
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Заявки могут быть поданы по следующим видам работ:
- крыша, кровля;
- сеть внутренних общедомовых трубопроводов централизованного теплоснабжения;
- сеть внутренних общедомовых трубопроводов холодного, горячего водоснабжения и водоотведения;
- сеть внутренних общедомовых трубопроводов централизованного газоснабжения;
- общедомовая электросеть и сопутствующее электрооборудование;
- другой вид капитального ремонта, определенный Приказом Государственного комитета Украины по вопросам жилищно-коммунального хозяйства от 10.08.2004 №150, по рекомендации профильной постоянной комиссии городского совета.
Для этого необходимо на общем собрании совладельцев принять решение по определению вида капитального ремонта и готовности принять участие в совместном финансировании работ и делегировать полномочия управляющему или голове ОСМД выступать заказчиком соответствующих работ.
Кроме решений общего собрания, в пакет документов также прилагаются справка с информацией о суммарной общей площади квартир и нежилых помещений и проектно-сметная документация, разработанная на основании дефектного акта.
Каждый участник предоставляет ценовое предложение с четко определенной суммой софинансирования и выпиской из банка, подтверждающей наличие такой суммы средств. Впоследствии конкурсная комиссия определяет процент софинансирования совладельцев, который должен быть равен или быть больше 30% и стоимость софинансирования долевого участия совладельцев в расчете на 1 м. кв.
Срок принятия заявок
«По результатам таких расчетов комиссией формируется рейтинг участников. Преимущество в рейтинге предоставляется тому предложению, стоимость долевого участия которого выше. В пределах расходов, утвержденных в местном бюджете, определяются победители конкурса. В 2021 году для софинансирования капремонтов многоэтажек предусмотрено 4 миллиона гривен», - добавляет Андрей Гуменюк.
на право участвовать в конкурсе: до 18:00 14.08.2021 года.
Заявки принимаются
управлением жилищного хозяйства Житомирского городского совета по адресу: площадь им. С.П. Королёва, 4/2, каб. 389, тел. 47-07-97, 42-06-19