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Смертельное ДТП на Житомирщине: столкнулись легковушка и грузовик

Сегодня, 09:56:03 681 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Смертельное ДТП на Житомирщине: столкнулись легковушка и грузовик

 В Житомирской области утром 28 июля на автотрассе М-07 произошло ДТП с участием легковушки и грузовика. Один из водителей погиб, сообщили в патрульной полиции.

"Около 5 часов инспекторам патрульной полиции поступило сообщение, что на 116 километре автомобильной дороги Киев - Ковель - Ягодин произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими с участием автомобиля Hyundai и грузовика DAF", - говорится в сообщении.

В результате столкновения водитель автомобиля Hyundai получил тяжелые травмы и погиб.

На месте аварии сейчас работают правоохранители и спасатели. Выясняются все причины и обстоятельства происшествия.
Тэги: Житомирская область, дтп
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