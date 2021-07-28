Смертельное ДТП на Житомирщине: столкнулись легковушка и грузовик

В Житомирской области утром 28 июля на автотрассе М-07 произошло ДТП с участием легковушки и грузовика. Один из водителей погиб, сообщили в патрульной полиции
.
"Около 5 часов инспекторам патрульной полиции поступило сообщение, что на 116 километре автомобильной дороги Киев - Ковель - Ягодин произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими с участием автомобиля Hyundai и грузовика DAF"
, - говорится в сообщении.
В результате столкновения водитель автомобиля Hyundai получил тяжелые травмы и погиб.
На месте аварии сейчас работают правоохранители и спасатели. Выясняются все причины и обстоятельства происшествия.