Банда бизнесменов незаконно вырубила на Житомирщине более 800 деревьев. ФОТО

"В ходе обысков уже изъято более 250 куб. м древесины породы дуб без документов о происхождении, готовую деловую древесину и лесопродукцию различной категории, орудия совершения преступления, в частности, грузовые автомобили МАН и Урал, с помощью которых грузили и перевозили срубленные 37 бревен породы дуб, деревообрабатывающее оборудование, бензопилы и бухгалтерскую документацию", - добавляет ведомство.