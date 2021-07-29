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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Июль » 29 » 09:51:20

Банда бизнесменов незаконно вырубила на Житомирщине более 800 деревьев. ФОТО

Сегодня, 09:51:20 651 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Банда бизнесменов незаконно вырубила на Житомирщине более 800 деревьев. ФОТО

 В Житомирской области разоблачили группу "черных" лесорубов, которые занимались незаконной вырубкой деревьев. Установлено, что в группу входили владельцы частных пилорам и директор частного предприятия, жители города Коростеня и Коростенского района. Об этом "Журналу Житомира" сообщили в областной прокуратуре.

По данным следствия, они занимались незаконной вырубки вдоль железнодорожных путей. В дальнейшем древесину перевозили на пилорамы и незаконно продавали.

Установлено, что с декабря 2020 года "лесобизнесмены" незаконно вырубили в лесных насаждениях вблизи сел Веикий Лес и Червоная Волока Лугинского (теперь Коростенский) района 840 деревьев породы дуб, граб и береза ​​стоимостью почти 5 млн грн.


 

"Преступная деятельность прекращена после непосредственной рубки древесины породы дуб и попытке ее транспортировки грузовым автомобилем", - информирует прокуратура.




В рамках досудебного следствия по факту незаконных порубок деревьев в лесах проводятся обыски на частных пилорамах и частном предприятии, в помещениях, зданиях, сооружениях, транспортных средствах и по месту жительства фигурантов дела.


 

"В ходе обысков уже изъято более 250 куб. м древесины породы дуб без документов о происхождении, готовую деловую древесину и лесопродукцию различной категории, орудия совершения преступления, в частности, грузовые автомобили МАН и Урал, с помощью которых грузили и перевозили срубленные 37 бревен породы дуб, деревообрабатывающее оборудование, бензопилы и бухгалтерскую документацию", - добавляет ведомство.


В настоящее время продолжаются неотложные следственные действия, устанавливается причастность лиц к другим незаконным вырубкам леса и окончательные убытки, причиненные государственным интересам и окружающей среде.



Фото: прокуратура
Тэги: незаконная вырубка, прокуратура, Житомирская область
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Комментариев: 1
німанд
1 Niemand (німанд)   • 10:23:57, Сегодня [Материал]

"Банда бизнесменов" звучит прикольно.
Да и сами "бизнесмены" на первой фотке прикольные.
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