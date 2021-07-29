Банда бизнесменов незаконно вырубила на Житомирщине более 800 деревьев. ФОТО

В Житомирской области разоблачили группу "черных" лесорубов, которые занимались незаконной вырубкой деревьев. Установлено, что в группу входили владельцы частных пилорам и директор частного предприятия, жители города Коростеня и Коростенского района. Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в областной прокуратуре.
По данным следствия, они занимались незаконной вырубки вдоль железнодорожных путей. В дальнейшем древесину перевозили на пилорамы и незаконно продавали.
Установлено, что с декабря 2020 года "лесобизнесмены" незаконно вырубили в лесных насаждениях вблизи сел Веикий Лес и Червоная Волока Лугинского (теперь Коростенский) района 840 деревьев породы дуб, граб и береза стоимостью почти 5 млн грн.
"Преступная деятельность прекращена после непосредственной рубки древесины породы дуб и попытке ее транспортировки грузовым автомобилем", - информирует прокуратура.
В рамках досудебного следствия по факту незаконных порубок деревьев в лесах проводятся обыски на частных пилорамах и частном предприятии, в помещениях, зданиях, сооружениях, транспортных средствах и по месту жительства фигурантов дела.
"В ходе обысков уже изъято более 250 куб. м древесины породы дуб без документов о происхождении, готовую деловую древесину и лесопродукцию различной категории, орудия совершения преступления, в частности, грузовые автомобили МАН и Урал, с помощью которых грузили и перевозили срубленные 37 бревен породы дуб, деревообрабатывающее оборудование, бензопилы и бухгалтерскую документацию", - добавляет ведомство.
В настоящее время продолжаются неотложные следственные действия, устанавливается причастность лиц к другим незаконным вырубкам леса и окончательные убытки, причиненные государственным интересам и окружающей среде.
Фото: прокуратура