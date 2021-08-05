В Житомир на футбольный турнир приедут юношеские команды «Шахтера» и «Металлиста»

В Житомире состоится III открытый городской турнир по футболу среди юношей памяти погибшего участника АТО Дмитрия Рудя. Такое решение было принято на очередном заседании исполнительного комитета
городского совета.
Турнир продлится три дня: с 22 по 24 августа.
«Уже третий год подряд футбольный турнир памяти Дмитрия Рудя проходит в Житомире. В турнире примут участие лучшие юношеские футбольные команды U-12, а именно: ФК «Шахтер» (Донецк), ДЮФСШ «Металлист» (Харьков), «Карпаты» (Львов), «Черноморец» (Одесса), «Премьер Нива» (Винница), СДЮСШОР по футболу «Полесье» (Житомир), ДЮСШ «Верес» (Ровно) и Колос-Ковалевка (Киевская обл.)», - рассказывает Виктор Малюта, заместитель начальника управления по делам семьи, молодежи и спорта городского совета.
Вход на все матчи команд свободный.
Дмитрий Сергеевич Рудь
- родился 1998 года в городе Житомир. Потерял родителей, воспитывался бабушкой и дедушкой. В 2015 закончил житомирскую специализированную школу № 20.
1 июля 2016-го поступил на военную службу по контракту; матрос, старший стрелок-санитар 1-го отделения 1-го взвода десантно-штурмовой роты 503-го батальона. Участвовал в боевых действиях. 16 мая 2018 года погиб во время вражеского обстрела из РПГ-7 позиций вблизи Талаковки.
18 мая 2018-го похоронен на Смолянском кладбище Житомира. За проявленный героизм Дмитрий награжден орденом «За мужество» III степени (посмертно).